Horvátországban harmadik napja nő az új fertőzöttek száma

Ljubljana pénteken ismét korlátozásokat vezetett be a határokon a Szerbiából, Boszniából és Koszovóból ékezőkkel szemben. A döntést azt követően hozta meg a kormány, hogy az elmúlt két hétben 26, Szerbiából és Boszniából érkezett fertőzöttet diagnosztizáltak Szlovéniában, a többi új fertőzött pedig összefüggésbe hozható a behurcolt esetekkel.

Alemka Markotic járványügyi szakember, a válságstáb tagja elmondta: az emberek túl könnyen vették a korlátozások feloldását, és már nem tartják magukat a közösségi távolságtartás szabályaihoz és a higiéniai előírásokhoz. Továbbra is ajánlott a szájmaszk viselése a tömegközlekedési eszközökön és a zárt terekben - mondta.

Horvátországban harmadik napja nő az új koronavírussal fertőzöttek száma, a válságstáb ezért szigorításokat vezet be azokban a megyékben, ahol ismét elterjedt a vírus - derült ki a testület vasárnapi sajtótájékoztatóján. Horvátországban pénteken tizeneggyel, szombaton tizenkilenccel, vasárnap tizennyolccal nőtt az új fertőzöttek száma, elérve a 2317-et. Nem regisztráltak új halálesetet, így a járvány áldozatainak száma 107 maradt. Ezt megelőzően egy hónapig nulla és három között volt az új megbetegedések száma. Az első fertőzés közel négy hónappal ezelőtti megjelenése óta 2142 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. A diagnosztizált betegek közül nyolcan vannak kórházban, közülük senki nincs lélegeztetőgépen.

