Hűlt helye a Szputnyiknak a kormány extra oltási akcióhetén

Bár járványügyi szakértők nem értik, miért nem azonnal indul az oltási kampány - hiszen a negyedik hullám jelenlegi fázisában minden intézkedés megkésettnek számít -, az biztos, hogy a kórházak megemelt kapacitással készülnek az akcióhétre. Budapesten is növelik az oltópontok számát.

A kampány különlegessége, hogy próbálja meggyorsítani és egyszerűsíteni az oltási folyamatot, hiszen az akcióhét során nemcsak időpontfoglalással, hanem anélkül is lehet érkezni az oltópontokra akár az első, akár az elmaradt második, vagy a harmadik oltásra. Az oltási akcióhéten azok az oltatlanok is mehetnek a kórházi oltópontokra, akik eddig még nem regisztráltak, ebben az esetben őket a helyszínen regisztrálják egy formanyomtatvány kitöltésével.

Az oltási akcióhét vakcinái között már nem szerepel.

A kórházi oltópontokon öt féle vakcina áll rendelkezésre: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen és Sinopharm. Ebből jól látható, hogy egy vakcina hiányzik, mégpedig a sokak életét megnehezítő Szputnyik V. Az orosz oltóanyag egész egyszerűen nem szerepel az akcióhéten.

Ennek három oka lehet: szóba jöhet a készlethiány, bár ennek valószínűsége kicsi, hiszen a megrendelt 2 millió adag Szputnyik ellenére májusban még csak 1 millió embert oltottak be az orosz vakcinával, s ez a szám sokat nem változhatott, miután kiderült, hogy sok államban nem fogadják el, így erősen korlátozza az utazni szándékozó magyar állampolgárokat.

A másik ok lehet akár annak a felismerése is, hogy nem oltanak többet Magyarországon az orosz vakcinával, amíg meg nem kapja az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyét. Hiszen épp ezért nem tud egymillió magyar ember utazni szabadon a világban, mert tavasszal, amikor bármilyen elérhető oltásnak örültek az emberek, vállalták, hogy ezzel oltatják magukat.

Ugyanakkor a Szputnyik V oltóanyaga csak 6 hónapig jó, de az is csak folyamatos -18 fokon, felolvasztás után 2 óráig használható, utána meg kell semmisíteni. Azaz felmerül egy harmadik opció is, nevezetesen hogy a berendelt 2 millió vakcina felének lejárt a szavatossága. (Amennyiben így van, jó lett volna a lejárat előtt olyan országoknak adományozni, ahol az átoltottság még csak 1 százalék körüli).

Az oltási akcióból hiányzó Szputnyikra vonatkozó kérdéseinket - köztük hogy mennyi lejárt szavatosságú vakcina lehet az országban -, természetesen elküldtük a Koronavírus Sajtóközpontnak múlt hét csütörtökön, választ azóta sem kaptunk, de természetesen frissítjük cikkünket, ha visszajeleznek.

A Szputnyik-V "karrierje" itthon

2021. január 21-én éjjel Szijjártó Péter külügyminiszter orosz kollégájával együtt aláírta az orosz vakcina szállításáról szóló szerződést, amit három ütemben értékesítettek hazánknak. A hónap folyamán aztán az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezési Intézet (OGYÉI) az Oroszországtól kapott vakcinaminták tanulmányozásakor azt tapasztalta, hogy a kisebb adagokban készült Szputnyik V vakcina nem teljesen egyezett a tömegtermelésben gyártottakkal. Többek között ezt is kifogásolták az OGYÉI által felkért szakemberek a vizsgálatra kapott idő rövidsége mellett.

A szakértők felhívták a hatóság figyelmét az orosz dokumentáció ellentmondásaira, és azok alapján egy sor olyan kérdést vetettek fel, amely bizonytalanná tehetik, hogy a Magyarországra érkező vakcina valóban használható-e az egyes célcsoportokban, illetve az alkalmazása milyen egészségügyi kockázatokkal járna. Ennek ellenére az OGYÉI jóváhagyta az orosz vakcina engedélyét.

Február 2-án már érkezett is az első 40 ezer ampulla a vakcinából Magyarországra, amely 20 ezer fő kétkörös oltására volt elég.

Február 18-án a sajtó arról számolt be, hogy Merkely Bélát, a Semmelweis Egyetem rektorát is Szputnyikkal oltották be.

Május 11-én megérkezett az utolsó 200 ezer adag Szputnyik vakcina, ezzel a megrendelt 2 millió adag Szputnyikból mindet megkapta Magyarország. Maga Müller Cecília országos tisztifőorvos számolt be arról az Operatív Törzs tájékoztatóján, hogy egymillió embert oltottak már be Szputnyikkal.

Június 14-én már csak korlátozott számban lehetett Szputnyik V-re időpontot foglalni.

Bár augusztus 1-jén a harmadik oltások között még szerepelt a Szputnyik, valószínűleg senki nem kért belőle, köszönhetően annak, hogy orosz vakcinával nem lehet utazni, hiszen a legtöbb országban nem fogadják el a határon. De ebből látszódik, hogy akkor még volt raktáron bőven, ha nem egy egymillió darab, de többszáz ezer adag biztosan.

Október 21-én az okozott felháborodást, hogy Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a hivatalos orvosi ajánlás ellenére két Szputnyikra Janssent kért.

„A Janssent valóban sokan azért veszik fel harmadik oltásként, hogy tudjanak utazni, hiszen tudvalevő, hogy közel 1 millió embert oltottak be Magyarországon Szputnyikkal, akik most nem tudnak szabadon közlekedni a világban. Márpedig az egydózisú Janssen után egyértelműen lehet utazni, hasonlóan a többi nyugati vakcinával történő oltás utáni védettséghez” – monda lapunknak Falus András immunológus.

Időközben az EMA kijelentette, hogy csak jövő év tavaszára várható, hogy a Szputnyik V megkapja a hivatalos engedélyüket, ami sokaknál kiverte a biztosítékot, hiszen továbbra sem tudnak utazni. Mindezek után tűnt el (legalábbis egyelőre) a színről az orosz vakcina a kormány által meghirdetett oltási akcióból.

November 8-án újabb hidegzuhany érte a orosz vakcinával oltottakat, az Egyesült Államokban újonnan életbelépő szabályok miatt nem utazhatnak be a tengerentúlra.