Így csinálta ki a járvány a vendéglátóipart – csökkentek a keresetek januárban

Kifakadtak a vendéglátósok a bértámogatásról: "egy fillért nem kaptam még"

Szerkesztőségünk több forrásból is úgy értesült, hogy a vendéglátósok közül többen vannak olyanok, akik a mai napig nem kapták meg a kérvényezett bértámogatást. Pedig a papírokkal is rendben volt minden és a kérelmet is befogadta a hatóság. Az ipartestület szerint sem szórványos esetről van szó, az Innovációs és Technológiai Minisztérium viszont hallgat.