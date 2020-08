Így szigorít a kormány: visszazárjuk a határainkat!

Péntek délután jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány döntéseit.

Európában elkezdődött a járvány második hulláma, a napi esetszámok a március végi, április elejei időkre emlékeztetnek - mondta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter. Talán Észak-Magyarországon vannak kedvezőbb adatok, de Magyarország is relatív jó helyzetben van, ám a júliusi adatokhoz képest rosszabbul állunk.

A behurcolás veszélye fennáll - rögzítette Gulyás Gergely. Olyan intézkedésekre van szükség, amivel meg lehet védeni a munkahelyeket és garantálni tudják a munkahelyeket és a biztos iskolakezdést. Biztonságban kell tudni az iskolakezdésre készülő gyerekeket, a veszélyeztetett korosztályt és a munkahelyeket is.

A határvédelemben visszatérünk az első hullám idéjén alkalmazott szabályokhoz. Szeptember elsejétől külföldi állampolgár nem léphet be Magyarország területére, ez alól kivétel a katonai konvoj belépése, üzleti célú beutazás, 30 km-es sávban történő belépés és a humanitárius folyosón történő áthaladás. A sporteseményekre vonatkozóan külön szigorú szabályok léptek életbe. Külföldről hazatérő magyar állampolgárnak 14 nap karanténba kell vonulnia, vagy legalább addig, ameddig két nap különbséggel nem tud két negatív tesztet felmutatni - jelentette be a miniszter. Aki utóbb hozzátette, hogy ezt a két tesztet itthon kell elvégezni, mert csak ez tekinthető biztonságosnak.

A teszt költségét mindenkinek magának kell állnia, kivéve azokat, akik nem jártak külföldön, hanem kontaktkutatás miatt végeznek el rajtuk tesztet.

A kormány szerint ha zárjuk a határokat, az itthoni létező szabályok betartásával (maszkviselés, távolságtartás) kordában tartható a vírus - mondta a miniszter.

Emellett a kormány arról is döntött, hogy Kárpátaljának 50 lélegeztetőgépet adományoznak.

A miniszter megjegyezte bejelentése végén, hogy a mostani kormányinfón két negatív teszt után és a tisztifőorvos döntése nyomán vehetett részt.

Újságírói kérdésre úgy fogalmazta meg a helyzetet, hogy szeptember elsejétől két színkód lesz érvényben:

Magyarország zöld, minden más ország vörös.

A mostani intézkedések legalább egy hónapig érvényben maradhatnak - válaszolta szintén újságírói kérdésre a miniszter. Addigra lezárul a nemzeti konzultáció, utána lehet majd mérlegelni az új intézkedéseket. Az idősek számára korábban meglévő vásárlási idősáv újbóli bevezetése egyelőre még nincs napirenden.

A napokon belül induló tanév is szóba került a Kormányinfón. Gulyás Gergely közlése szerint az EMMI nem tiltja, de nem is javasolja a tanévnyitók megtartását. Ugyanakkor szükségesnek tartják a hagyományos oktatás elindítását, még úgy is, hogy a miniszter szerint a vártnál jobban bevált a digitális oktatás. Mindenesetre amelyik iskola esetében indokolt, ott egyedi hatósági döntés fog születni az intézmény bezárásáról.