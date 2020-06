Ismét drágul a benzin

A holtankoljak.hu közlése szerint június 10-étől várhatóan bruttó 3 forinttal emelkedik a benzin átlagára a hazai töltőállomásokon. A gázolaj ára úgy néz ki, hogy a hét közepén változatlan marad. Így az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 341 Ft/liter

Gázolaj: 351 Ft/liter

Már a múlt héten is azt láttuk a piacon, hogy emelkedő tendenciába került a Brent típusú olaj ára. Ennek ellenére, ha minimálisan, de a benzin ára itthon csökkent. A Brent heti változásának mértéke 5 százalék, ami azt jelenti 39 dollárról közel 42 dollárig emelkedett a hordónkénti ár. Ennek legfőbb oka, hogy az OPEC-országok megállapodtak abban, hogy meghosszabbítják 2020. júliusáig a korábban megállapított termeléscsökkentés mértékét, vagyis 9,7 millió hordóval kevesebbet termelnek ki a következő másfél hónapban naponta. Ez erősíti a pozitív hangulatot az olajpiacon.

A forint továbbra is erősödik a dollárral szemben, a heti változás mértéke 2 százalék, vagyis ennyivel kevesebbet fizetni a dollárért hétfőhöz képest. Ez valamelyest kompenzálja az üzemanyagár emelkedés mértékét itthon, de a portál továbbra is arra számít, hogy a benzin és a gázolaj ára is emelkedni fog a következő héten, akár 5-7 forinttal literenként.