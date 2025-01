Ismét Matolcsy György ellen szavazott egykori iskolatársa, régi jó barátja

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

2025 első két ülésén – a január 28-án esedékesen és a februárin – még a mostani tagok döntenek az irányadó kamatról. Márciusban azonban már két helyen is változás lesz: Matolcsyt Varga Mihály váltja, miközben a távozó elnökével szinte egy napon jár le Pleschinger hatéves megbízatása.

Mindenesetre az említett eseteken túl az elmúlt évben még egyszer fordult elő, hogy nem volt egyhangú a Monetáris Tanács döntése. Februárban ketten is, Kardkovács Kolos és Pleschinger Gyula ítélték meg úgy, hogy óvatosabbnak kéne lenni és a végül megszavazott 100 bázispont helyett elég lett volna 75 bázispontos kamatcsökkentés.

Ezt csak a 2024-es első szeánszon tették meg, de csak az egyikük, a Mathias Corvinus Collegiumtól érkezett Kovács Zoltán. Az ő 1 százalékpontos kamatvágási indítványához csatlakozott Patai. Aki egykori iskolatársként hosszú éveken át baráti viszonyban volt Matolcsyval, még a luxuslakásában is lakott az MNB elnöke, ám 2023 őszén megromlott e kapcsolat. Persze azt nem tudni, ennek köszönhető-e, hogy tavaly háromszor is ellene szavazott.

Bár 2023-ban két olyan szakember is bekerült a Monetáris Tanácsba, akik a Matolcsyval nyíltan más platformon lévő, a gazdaság növekedése érdekében nagyobb kamatvágást szorgalmazó Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez közel állóknak tekinthető, tavalyelőtt egyetlen ülésen sem szavaztak másként.

A 2024-es évet megelőzően utoljára 2016 májusában nem volt egységes a tanácstagok helyzetértékelése – akkor a most már a testületben nem lévő Cinkotai János maradt egyedül a kamattartási javaslatával, a többiek mind a végül hatályossá vált 15 bázispontos csökkentésre szavaztak.

Patai Mihály 2024-ben háromszor is a többségtől eltérően szavazott a Monetáris Tanácsban Fotó: Bánkuti András

Nos, az MNB szerda délután kettőkor publikált e dokumentuma megerősítette a feltételezést: Patai volt az, aki „kiénekelt a kórusból”. Ugyanezt tette egy hónappal korábban, ám akkor is egyedül maradt a 25 bázispontos lazítási javaslatával.

Az akkori újságírói kérdésre, miszerint ugyanarról van-e szó, nevezetesen Patai Mihály MNB-alelnökről, aki már korábban is volt véleményen, Virág azt válaszolta – a szabályok értelmében nem is válaszolhatott volna mást –, hogy ez majd az ülés rövidített jegyzőkönyvéből kiderül.

Ez derül ki a Monetáris Tanács tavalyi utolsó ülésének most nyilvánosságra hozott jegyzőkönyvéből.

