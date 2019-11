2022-ig parkolópályára került a bérnövelő kormányzati csodafegyver

Minden jel szerint minimum 10 évig biztosan porosodni fog a kormány asztalán az a terv, amivel nemcsak nagyot nőhetnének a bérek, de egy sokkal nagyobb kormányzati célt is ki lehetne pipálni.

"A kormány régóta hangoztatja: a céljai között szerepel, hogy legfeljebb 9 százalék legyen az szja. A változtatás 700-800 milliárd forintos adócsökkentést jelentene, ilyen nagyságú anyagi mozgásteret pedig a már megszavazott jövő évi költségvetési törvény nem tartalmaz. A kérdés emiatt – szigorúan a gazdasági teljesítmény és a költségvetési mozgástér figyelembevétele mellett – leghamarabb 2021 környékén kerülhet újra napirendre" - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

Fotó: MTI Fotó: MTI

Vagyis ha legközelebb 2021-ben kerülhet napirendre az egyszámjegyű szja kérdésköre, akkor optimista megközelítéssel leghamarabb 2022-ben (a következő országgyűlési választások évében) élesedhetne az új adókulcs. Ez pedig azt jelentené, hogy majdnem 10 év kellett a bevezetéséhez, hiszen korábbi gyűjtésünk alapján Orbán Viktor legelőször 2013. májusában fejezte ki ez irányú elképzelését. Egy, a "magyar modell" és a "nemzeti érdek" érvényesüléséről szóló konferencián mondta a kormányfő, hogy nem tartja lehetetetlennek, hogy az akkor még 16 százalékos szja egyszámjegyű legyen. Azóta hol a miniszterelnök, hol Varga Mihály dobja be a köztudatba az egyszámjegyű személyi jövedelmadót rendre más-más lehetséges bevezetési dátummal.

Orbán Viktor még 2014-ben rögzítette a bevezetés egyik követelményét: tartósan 4-6 százalékos gazdasági növekedés. Ugyan tavaly és minden jel szerint idén is teljesülni fog ez a kitétel, az előttünk álló időszakra több szakember és elemző is recessziót jósol, ami visszavetheti a magyar gazdaság teljesítményét is. Ennek kivédésére készül(nek) a gazdaságvédelmi akcióterv(ek), ami a magyar gazdaság ütésállóságát hivatott fokozni. Ám ha beüt a krach, az akciótervek ellenére sem lesz fenntartható a jelenlegi 4 százaléknál nagyobb növekedési ütem.

Pedig az egyszámjegyű szja több szempontból is fontos lenne és nagy előrelépést jelenthetne. Egyrészt a dolgozók bére ennek köszönhetően nagyot emelkedhetne. Ha a jelenlegi 15 százalékos szja 9 százalékra mérséklődik, akkor egységesen minden bérkategóriában 9 százalékkal emelkednének a hazavitt összegek, ami a jelenleginél jobb életszínvonalat biztosíthatna - igaz, a legtöbbet a magas fizetéssel rendelkezők nyernének ezen. Egy százezres fizetés ugyanis nettó 6000 forinttal lenne magasabb, ellenben egy milliós fizetés már 60 ezerrel.

Másrészt Magyarország versenyképessége szempontjából is fontos lenne az egyszámjegyű szja. Idén tavasszal ugyanis a kormány közzétette a saját versenyképességi programját is, melynek egyik rögzített célja, hogy Magyarország elérje a visegrádi országok adóelvonási szintjét. Jelenleg 44 százalékos az adóék, míg a visegrádi átlag 38,6 százalék. Ez azt jelenti, hogy 6,6 százalékpontos adóék csökkentésre lenne szükség. Ez pedig csak a szociális hozzájárulási adó 2-2 százalékpontos mérséklésével nehezen lenne elérhető.