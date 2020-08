ITM: újabb lépések várhatók a foglalkoztatás rugalmassá tételéért

A kormány a munkaerőpiacon is készül a járvány második hullámára, ősszel kerülhet a kormány elé a szaktárca által készített javaslatcsomag, amely a foglalkoztatás további bővítését szolgálja - mondta el a Világgazdaságnak Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

A legfrissebb adatok már azt mutatják, hogy a júniusi mélyponthoz képest mindenhol csökken a regisztrált álláskeresők száma. Országosan 25 ezerrel vannak kevesebben, mint bő másfél hónappal ezelőtt. Az új álláshelyek száma is folyamatosan emelkedik, a munkaerőpiac láthatóan kezd magára találni - mondta Bodó Sándor.

Az államtitkár felidézte, hogy a Gazdaságvédelmi akcióterv egyik legfontosabb eszközeként munkahelymegőrző és munkahelyteremtő intézkedéseket vezettek be, amelyek mostanáig több mint egymillió munkavállalón segítettek.

A tervek között szerepel a távmunkában végezhető tevékenységek bővítése, a munkáltató és a munkavállaló közötti megállapodás új alapokra helyezése. A munkavégzés helye a munkavédelmi előírások betartásával szabadon választhatóvá válna. A módosítás lehetőséget adna arra, hogy a tételes elszámolás helyett a munkáltató kvázi átalányként a mindenkori minimálbér összegének 10 százalékáig járuljon hozzá a rezsiköltségekhez. A szükséges eszközök beszerzését is támogathatja a cég, akár kedvezményes adózási feltételek mellett - fejtette ki Bodó Sándor a lap pénteki számában.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!