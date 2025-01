Itt a bejelentés: gigantikus katonai támaszpont épül Szolnokon

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette: ezzel a fejlesztéssel – ahogy a haderőfejlesztés ütemével és méretével vagy a hadiipar kiépítésével – ismét „példát mutatunk egész Európának”.

Kijelentette: Magyarország legmodernebb katonai objektuma lesz a szolnoki különleges műveleti laktanya.

Magyarországon utoljára 1976-ban Győrben adtak át laktanyát – tette hozzá. Szerinte 2025 „a fejlődésről fog szólni.”

59 milliárd forintos fejlesztést jelentett be a honvédelmi miniszter Szolnokon

Fotó: MTI/Mészáros János

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a különleges műveleti erőket és a nemzetközi parancsnokságot a „lándzsa hegyének” nevezte. Ez a dandár az, amelyik a legmagasabb katonaszakmai színvonalon, a legjobb minőségű fegyverzettel, kiképzéssel és a legmagasabb készültségi szinten bármely pillanatban bevethető itthon és külföldön. Ezért az ő felkészülésük és állomásoztatásuk, a kiképzésük, az eszközeik elhelyezése a legmagasabb színvonalat követeli meg – emelte ki.

Szerinte a honvédelmi és haderőfejlesztési program töretlenül halad előre – Tatán javítóműhelyt és technikai sort építettek, Hódmezővásárhelyen javítóműhely, tároló létesült, Hajdúhadházán logisztikai raktár. A beruházások között említette például Pesten az Irinyi laktanya tűzszerész legénységi épületét, Szolnokon a hangárkomplexumot.

A miniszter szólt arról is, hogy Szolnok kifejezetten katonaváros, támaszpont. Túlzsúfolt is lett már ez a támaszpont, eljött az ideje már ennek a fejlesztésnek, ahol több mint 2000 katona fog nap mint nap szolgálatot teljesíteni. Kiépül az út- és közmű hálózat is – mondta.