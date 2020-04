Itt a lista, hány kórházi ágyat kell kiüríteni megyénként

A megyénként felszabadítandó ágyszámokról közzétettek egy táblázatot is, eszerint a fővároson kívül a legtöbb kórházi ágyat Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyékben kell felszabadítani a hét végéig. Kiemelkedik még a legkeletibb megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg is. Íme a lista:

A kórházak megkapták az intézményükre vonatkozó megcélzott ágyszámot, ugyanakkor egy-egy megyén belül - a megyére előírt ágykapacitást megtartva – a kórházak egymás közötti átcsoportosításra is lehetőséget kapnak.

