Itt az ideje továbblépni: hogyan írjunk felmondólevelet?

Tényleg szükség van felmondólevél írására?

A Harvard üzleti szaklapja cikkében kiemeli, hogy természetesen a legjobb az, ha személyesen, vagy videohíváson intézzük a hasonló teendőket, kellő időt adva a munkahelyünknek is arra, hogy felkészüljenek a távozásunkra. A legtöbb munkahelyen nem kötelező egy hivatalos felmondólevél írása, azonban a szakértők szerint így is érdemes ráfordítani az energiát.

1. A szó elszáll, az írás megmarad

Vannak olyan cégek, ahol a papíron beadott felmondás elvárás, akár a cégvezetés, akár a HR-osztály részéről. A HBR szakemberei szerint azonban azért is érdemes lehet hivatalosan is rögzíteni a felmondási szándékunkat, még ha senki sem kötelez erre, mert így a jogviszony megszüntetése, az utolsó fizetés megszerzése is könnyebb, valamint egy esetleges vitás helyzetben is egyértelműbb egy dokumentum, mint egy szóbeli megegyezés.

Felmondani is tudni kell. Fotó: Depositphotos

2. Megkönnyíti a felmondást

Valljuk be, felmondani nem a legkellemesebb érzés, ez nem meglepetés. Viszont a HR-szakértők azt tanácsolják, hogy egy összefoglaló levél elküldése néhány perccel a megbeszélt találkozó előtt segíthet abban, hogy mind a felmondani készülő dolgozó, mind a vezető összeszedhesse a gondolatait, ráadásul így a téma kínos kerülgetése sem lesz a beszélgetés része.

3. A felmondás valódi oka

A felmondólevél megírásának talán legfontosabb oka az, hogy a távozó munkavállaló csak így győződhet meg arról, hogy biztosan mindenki tisztában van azzal, hogy mikor és miért távozik a cégtől. Ha attól tartunk, hogy a korábbi főnökünk megpróbálja majd úgy beállítani a távozásunk, ahogy az neki megfelel, akkor a felmondólevélre érdemes akár a HR-osztályt, akár a főnök főnökét is bemásolni.

Hogyan írjunk felmondólevelet?

Priscilla Claman karriertanácsadó szerint a legfontosabb, hogy fogalmazzunk röviden, tömörön és érthetően. Foglaljuk össze, hogy mikor távozunk és mit fogunk csinálni ezután – amennyiben ez még nem tiszta, elég csak nagyjából körül írni, például: „új területen szeretném kipróbálni magam.”

A közvetlen főnöknek vagy a HR-nek címzett levélben jó ötlet a hála kifejezése is, ha van valami, amiért valóban hálásak vagyunk a cégnek, vagy esetleg olyan konkrét projektek említése is, amelyeken sikerrel dolgoztunk. Végül nem szabad elfelejteni a távozásának időzítésének említését, valamint annak az elkötelezettségünknek hangsúlyozását sem, hogy a feladatokat és a felelősségeket zökkenőmentesen adjuk át a majdani utódunknak.

A tanácsadó ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy különösen abban az esetben, hogyha nem jó szájízzel távozunk a cégtől, csábító lehet kritika megfogalmazása a felmondólevélben, de ez nem a megfelelő fórum ennek kifejezésére, ráadásul a hidak elégetése sosem jó ötlet.

Amikor felégetik a hidakat

Ezzel együtt persze elképzelhető, hogy a felmondás körülményei annyira negatívak, mert például a mérgező munkahelyi légkör, vagy valamilyen konkrét sérelem miatt a távozó dolgozó jól megmondaná a magáét a cégvezetésnek. A szakértő szerint ez mindenkinek joga, viszont ebben az esetben fel kell készülnie arra, hogy a szakmán belül is kitudódhat a híre, hogy milyen körülmények közt távoztunk a korábbi állásunkból – az ezzel járó következményeket pedig onnantól kezdve viselni kell, akár jók, akár rosszak.

