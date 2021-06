Már alig van kit beoltani Magyarországon

Eddig három embernél mutatták ki a koronavírus indiai mutánsát Magyarországon, közülük egy ember szorul kórházi kezelésre,

- mondta el Galgóczi Ágnes.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője szerint PCR-tesztnek vetettek alá minden olyan, már beoltott ápolót, akik ezt a beteget kezelik, és eddig mindegyikük tesztje negatív lett. Ez azt mutatja, hogy

a védőoltások hatékonyak a variánsokkal szemben,

- fűzte hozzá.

Galgóczi Ágnes. (Forrás: M1, YouTube) Galgóczi Ágnes. (Forrás: M1, YouTube)

Búcsú a harmadik hullámtól

A ma reggeli járványügyi számokat ismertetve – ezekről itt írtunk részletesen – kiemelte: folyamatosan csökken az aktív betegek száma,

az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát.

Ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérik a járványhelyzet alakulását.

Galgóczi Ágnes kitért arra is, hogy július elsejétől ismét működhetnek a napközis, valamint a szálláshelyet kínáló táborok. Ezekben csak egészséges diákok és szervezők, felnőttek közül pedig csak védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek vehetnek részt.

A résztvevők számára elsősorban szabadtéri programokat javasolnak, tette hozzá.

Már alig van kit beoltani

György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára kiemelte, hogy

a magyar lakosság 54 százalékát már beoltották koronavírus ellen, miközben az EU-ban átlagosan 39 százalék ez az arány.

Ezzel az eredménnyel Magyarország második az uniós rangsorban.

Tájékoztatása szerint

eddig 5 millió 267 ezren regisztráltak oltásra, közülük már 5 millió 240 ezren kapták meg az első, 3 millió 800 ezren pedig az első és a második oltást.

Jelenleg már minden regisztrált megkaphatja az oltást a regisztrációt követő egy-két napon belül. Mivel a jelentkezők lassan elfogynak, a jövőben csökkentik az oltópontok számát. (Erről Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt ma reggel.)

György István szerint

két vakcina – a Sinopharm és a Pfizer – bőségesen van és lesz: a kínai vakcinából már az összes szállítmány megérkezett, a Pfizer pedig hetente stabilan szállít,

mondta az államtitkár.

Korlátozott számban rendelkezésre áll még Szputnyik is, egyes oltópontokon pedig Janssen (Johnson & Johnson) és Moderna vakcinával is oltanak, az AstraZeneca esetében pedig a második oltásokat adják. A heti szállításokat most már a háziorvosok igényeihez szabják, vakcinahiánytól nem kell tartani, tette hozzá. Egyúttal az oltás felvételére biztatott mindenkit.

A nemzeti összetartozás napja alkalmából kiemelte azt is, hogy a külhoni magyarok – csakúgy, mint a Magyarországon élő külföldiek – már szintén regisztrálhatnak az oltásra.