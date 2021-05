Jó hírt közölt Müller Cecília: kedden 335 ezer Pfizer-vakcina érkezik

Összesen 335 ezer Pfizer-vakcina érkezik kedden Magyarországra. Főleg a 2. adag beadására fogják használni, sok pedagógus is felveheti, erről külön sms-t is fognak kapni. Az oltásukra a hét végén kerülhet sor, hogy ne zavarják az érettséginél dolgozókat - mondta Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos szerint már a Janssen-vakcinát is egyre több kis településen használhatják, az oltóbuszokon csak ilyet tartanak.

Nagy erőkkel szeretnék folytatni az oltást (fotó: MTI) Nagy erőkkel szeretnék folytatni az oltást (fotó: MTI)

Bejelentése szerint a már regisztrált 16-18 éves korosztályt várhatóan a május 10-vel kezdődő időszakban kezdhetik el oltani, azt nem közölte, hogy melyik vakcinával. Elmondta még, hogy a Pfizer már beadta a kérelmét az európai hatóságokhoz is annak érdekében, hogy a 12-15 éveseket is beolthassák az általa kifejlesztett oltóanyaggal. Keddtől az itt élő, de TAJ számmal nem rendelkező külföldiek is regisztrálhatnak, az ő védelmük is fontos - fűzte hozzá. Egyébiránt hangsúlyozta:

" Ne tessék válogatni a vakcinák között!"

Müller Cecília ismételten felszólított mindenkit, hogy tartsa be a járványügyi előírásokat és hogy akit érint, vegye fel a második oltást is. A védettségi igazolványnak nevezett okmányról azt mondta: az ügyfélkapun keresztül elektronikusan, a kormányablakoknál személyesen is lehet érdeklődni, ha valami gond van, például késik az okmány. Majd intőleg megjegyezte:

"Ne várjuk, hogy a helyszínen azonnal megkapjuk az igazolványt!"

Röviden szólt a szennyvízben lévő vírusörökítő anyagokról is. Kiderült, hogy leállt a csökkenés, most országosan inkább stagnálásról lehet beszélni. Budapesten, Debrecenben és Szolnokon kis emelkedést mértek, Egerben, Kaposváron és Tatabányán pedig enyhe csökkenést.

A tisztifőorvos szerint még nem értünk a járvány végére, bár a harmadik hullám leszálló ágában vagyunk. A friss járványügyi adatok megismétlése után részvétét fejezte ki az elhunytak családjainak.

A rendőrség a hétvégi összesített adatokat közölte az intézkedésekről. Ezek szerint 1966 fővel szemben a maszkviselés, 668 emberrel szemben a kijárási tilalom megszegése miatt kellett eljárni. Vendéglátó egységet nem kellett bezáratni, ám két házibulira is lecsaptak: az egyik helyen 21, a másikon 13 főt és mindkét helyen 1-1 fő szervezőt vontak felelősségre, ráadásul kábítószer használatra is fény derült.