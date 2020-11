Joe Biden fordított Wisconsinban

Mint ismert, az amerikai rendszer sajátossága miatt nem az országosan leadott szavazatok száma a lényeg, hanem az egyes államokban elnyerhető elektori szavazatok eloszlása. Összesen 538 elektorért megy a harc, a 270-et elérő elnökjelölt már a választás győztesének nevezheti magát. Jelenleg a CNN szerint 224-213 Biden javára, a FOX szerint 238-213 Biden előnye, de 6 államban még nem dőlt el a verseny, és négyben Trump vezet, ami egy újabb elnöki ciklust eredményezhet számára. A végső eredményre lehet, hogy még napokat is várni kell.

Minden felmérés szerint Biden abszolút esélyes Wisconsinban, de nagyon szoros az állás, még az is lehet, hogy újra Trump lesz a befutó. Döntő szerepe is lehet, hogy ebben a billegő államban ki szerzi meg a 10 elektori voksot. Még Michigan és Pennsylvania államra érdemes figyelni, itt szintén változhat még a sorrend, de egyelőre a republikánus jelölt vezet.

Kicsivel javultak Joe Biden demokrata jelölt esélyei az amerikai elnökválasztáson, ugyanis sikerült fordítania Wisconsin államban. A Nagy-tavak partján fekvő államban sokáig bő százezer szavazattal vezetett Donald Trump regnáló amerikai elnök, de a CNN és a FOX adatai szerint is 90 százalék körüli feldolgozásnál Biden vette át a vezetést néhány ezer szavazattal.

