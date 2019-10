Jól teljesített az Electrolux

A stockholmi központú – Magyarországon is működő – cég árbevétele a szeptember végével zárult harmadik negyedévben éves összevetésben 6,8 százalékkal, 32,25 milliárd svéd koronára emelkedett. Az adózott eredménye 739 millió korona volt, 46 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A részvényarányos eredmény 4,01 koronáról 2,56 koronára süllyedt. A működési eredmény 32,3 százalékkal, 1 milliárd 189 millió koronára csökkent a negyedévben. Szakértők némileg gyengébb adatra, 1,12 milliárd koronára számítottak. A működési eredményt 412 millió korona értékben rontották olyan egyszeri tételek, mint például a hatékonyságot növelő átszervezések és kiszervezések költségei. A vártnál kedvezőbb beszámolónak köszönhetően a stockholmi tőzsdén közel 5 százalékos nyereségben forogtak az Electrolux-részvények kora délután. Az Electrolux és az amerikai rivális Whirlpool idén emelte termékeinek árát és fokozta hatékonyságát, hogy ellensúlyozni tudja a magasabb nyersanyagáraknak és az olyan alapanyagokra, mint az acélra és alumíniumra kivetett vámok emelésének kedvezőtlen hatását. Az Electrolux arra számít, hogy a nyersanyagárak, a vámtarifák és a devizaárfolyamok kedvezőtlen változása 1,6 milliárd svéd koronával csökkenti a vállalat eredményét.



A cég várakozása szerint idén a termékei iránt mérsékelten nő a kereslet Európában, Délkelet-Ázsiában és Latin-Amerikában, valamelyest csökken viszont Észak-Amerikában és Ausztráliában. A vállalat Electrolux, Frigidaire, AEG, Anova és egy sor másik márkanév alatt gyárt háztartási készülékeket. Az 1919 óta működő, több mint 55 ezer munkavállalót foglalkoztató cég az elmúlt 26 évben csaknem 150 milliárd forintot fektetett be Magyarországon: 1991-ben vásárolta meg a Lehel Hűtőgépgyárat, 1998-ban porszívógyárat nyitott Jászberényben, majd 2005-ben zöldmezős beruházással épített hűtőszekrénygyárat Nyíregyházán. A vállalat szeptemberben bejelentette, hogy mintegy nyolcszáz embert bocsát el Jászberényben, mert a porszívógyártást és a szabadonálló hűtőgépek gyártásának jelentős részét külső partnerekhez szervezi át. Ugyanakkor a nyíregyházi hűtőgépgyárban csaknem 100 millió eurós befektetést tervez 2020 és 2023 között.