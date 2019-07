Kampányolni kezdett a NAV, hogy több adót fizessenek a katások

Sok vállalkozó dermed le egy pillanatra, mikor azt látja a levelesládájában, hogy ügyfélkapus címére a Nemzeti- Adó és Vámhivatal (NAV) postázott egy küldeményt. Az adóellenőrzés lehetősége még az olyan, rém egyszerű adminisztrációval folytatható adózás esetén is rémképeket idéz fel, mint a kisadózó vállalkozások tételes adója, vagyis a KATA.

Most őket kezdte el bombázni a NAV adó-és járulékigazgatási részlege, és mielőtt a vállalkozó megnyitja a levelet, átfut az agyán, hogy vajon annak a kevés feltételnek is képes volt-e megfelelni, amit a KATÁ-ról szóló törvény támaszt vele szemben.

A mostanában terjesztett küldeményt megnyitva azonban megkönnyebbülhetnek a címzettek, nem az adóellenőrök érdeklődését keltette fel a vállalkozás működése. A NAV arra akarja rávenni az adóalanyokat, hogy válasszák a nagyobb, havi 75 ezer forintos adófizetést az általánosan elterjedt 50 ezer forint helyett, mert azzal nagyobb nyugdíj jár majd. Annyira célzottak az üzenetek, hogy az adóalany életkorából visszaszámítva arra is felhívja a figyelmet a levélben a hatóság, hogy mennyi ideje van hátra a vállalkozónak a nyugdíjba lépésig, és a nagyobb adófizetéssel mennyit nyerhet.

Katásként is gondoljon a nyugdíjas évekre! - ezzel a felütéssel kezdődik a levél, majd arra kérik a címzettet, hogy "fontolja meg a magasabb összegű tételes adó fizetését, mert azzal hosszabb szolgálati időt és magasabb összegű nyugdíjat biztosíthat magának!". A küldeményben levezetik, hogy mennyivel több szolgálati időt szerezhet magának a vállalkozás, ha átáll a havi 75 ezres adóra, valamint azt is közlik, hogy ezáltal a nyugdíja mennyivel lenne több százalékosan. Konkrét összeggel nyilván nem lehet kalkulálni, mivel még nem zárult le az járulékalap szempontjából aktív időszak. Jelzik is a levélben, hogy ez a számítás csak hozzávetőleges, pontosabb eredményt a Magyar Államkincstár online nyugdíjkalkulátorával lehet kapni.

Akit meggyőzött a NAV, annak a 19T101E nyomtatványt kell letöltenie, kitöltenie, és a rákövetkező hónaptól már a magasabb adó mellett gyűjtheti a nagyobb szolgálati időt.

A kampány mögött az állhat, hogy a havi 50 ezer forint mellett alig valamekkora állami nyugdíj jut majd az adózónak. Akinek például 18 éve van vissza a nyugdíjig, mindössze 12 év szolgálati időt szerezhet, míg ha átáll a havi 75 ezer forintra, akkor 18 évvel számolhat, vagyis pont annyival, amennyi még szükséges a korhatár eléréséig.

Eközben már több mint 300 ezren adóznak a KATA szerint, és túlnyomó többségük az alacsonyabb adót fizeti. Ők hozhattak egy döntést, hogy időskori ellátásukat nem az államra bízzák, hanem maguk halmoznak fel, ezzel együtt az államnak abból a feltételezésből kell kiindulnia, hogy ezeknek a vállalkozóknak jóval kisebb jövedelemből (nyugdíjból) kell majd megélniük, mint aktív éveikben, ami a szociális rendszerre helyez majd nyomást. Vagyis nem csak az adózónak, de az államnak is érdeke, hogy értelmezhető szolgálati időt gyűjtsenek a katások.

Mint portálunk megírta, már egy olyan ötlet is felvetődött a közelmúltban, hogy törvényi szinten kellene rögzíteni a magasabb adófizetést, és általánossá tenni a 75 ezres fizetési kötelezettséget. Ezt mások mellett Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szorgalmazta lapunk hasábjain. Erre végül nem került sor - az 50 ezer forintos KATA az egyik legnészerűbb adóintézkedése volt az Orbán-kormánynak - de a jelek szerint a kormány felismerte, hogy lépnie kell, és ha nem is törvénymódosítással, de aktív adóhatósági kampánnyal próbálják meg átterelni a katásokat a nagyobb adó alá.