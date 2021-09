Karácsony a Brexit után: se pulykából, se fenyőből, se játékokból nem lesz elég

Ahogy közelít a tél, úgy halad egyre súlyosabb ellátási gondok felé Nagy-Britannia. Az ország, melyet negyven éve nem látott energiakrízis fenyeget, és közben épp afelé is tart, hogy kiszáradnak a bezinkútjai, miközben egy hatalmas élelmiszer-drágulás lehetőségével is számolni kényszerül, most úgy tűnik, még arról is le kell mondjon, hogy a megszokott módon ünnepelje a karácsonyt.

Nem lesz mit odatenni az asztalra

A brit háztáji pulykatenyésztés érdekvédelmi szervezete, a Traditional Farm Fresh Turkey Association elnöke most azt nyilatkozta, hogy hamarosan "országos hiány" alakulhat ki a szárnyasból. Kate Martin azt mondta, a kisebb farmok, melyek helyi dolgozókat foglalkoztatnak, kevésbé érintettek a készülődő krízisben, ám a nagy beszállítókkal dolgozó élelmiszerláncokat valószínűleg eléri az áruhiány. Ennek oka az elpárolgott külföldi munkaerő, mely a pandémia mellett főként a Brexit-teremtette új helyzet miatt hagyta el a szigetországot.

A szabadtartású, vagyis a legdrágább fajta pulykák tenyésztőit egyesítő TFTA azt közölte, hogy vannak olyan tagfarmjai melyek már most ötször annyi megrendelést kaptak, mint tavaly ilyenkor. Martin arról beszélt a PA hírügynökségnek, hogy a szupermarketek polcain azért lehet hamarosan sokkal kevesebb pulyka, mert az ország nagy húsfeldolgozói nem hozatnak be eleget a szárnyasokból, tudván, hogy úgysem lenne elég munkaerő az állatok feldolgozásához.

Kapcsolódó cikk Az egekbe lökheti a brit élelmiszerárakat az, hogy a kormány megmentett egy műtrágyagyárat Boris Johnsonék a legrosszabb forgatókönyvet elkerülték a most dúló energiakrízisben, cserébe újabb gondok születtek.

Amikor konkrétan azt kérdezték Martintól, hogy az élelmiszerláncok teljesen kifogyhatnak-e a pulykákból, a szövetségi vezető azt mondta, hogy szerinte mindenkinek "nagyon gyorsan" le kell adnia a rendeléseit.