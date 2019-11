Karácsonyék meglépték: elfogadták a parkolási maffia visszaszorítását

A legfontosabb változás, hogy 2020. július 1-jétől a kerületi önkormányzatoknak maguknak, illetve az általuk erre létrehozott, ám saját vállalkozásainak kell majd végezni a parkoló automaták üzemeltetését, beleértve a díjfizetés ellenőrzését, az ügyfélszolgálatok és egyebek fenntartását. A jelenlegi gyakorlattal ellentétben tehát nem lehet külső vállalkozásnak átadni a parkolás üzemeltetését.

Ezen felül a parkoló automaták közötti legnagyobb távolságot a jelenlegi 75 méterről 250 méterre emelik, de 75 méterenként ki kell tenni egy információs táblát a legközelebbi automata elhelyezéséről és a díjövezet kódjáról. A változást a mobilparkolás elterjedése indokolja, mivel az így indított díjfizetés részaránya már elérte a 80 százalékot. Tóth József XIII. kerületi polgármester kérésére a rendeletmódosításba bekerült egy félmondat is, amelynek értelmében a kerületek a valós fogyasztói igények figyelembevételével ennél sűrűbb lehelyezésről is dönthetnek.

Ezenfelül javaslat készülne arról is, hogy miképpen írhatnák elő a kerületeknek, hogy a parkolóautomatákat tegyék alkalmassá a bankkártyák elfogadására is, illetve a közösségi autóhasználat fellendítése érdekében milyen parkolási kedvezményeket kapjanak a szolgáltatásban résztvevő elektromos autók.

A vitában Láng Zsolt (Fidesz) képviselő kifejtette, hogy a parkolás stratégiai kérdés, miközben a parkolás üzemeltetés az elmúlt években szitokszó lett. Úgy vélte azonban, hogy a fővárosnak nincs joga a kerületek korlátozására, lévén az önkormányzati törvény 23. pontja szerint a főváros területén a kerületi önkormányzat feladata a parkolás üzemeltetése, a főváros így nem hozhat kötelező szabályt erre vonatkozóan. Alapvető jogelv ugyanis, hogy meglévő törvényt egy önkormányzati rendelet nem írhat felül, így ez a rendelet a normakontrollt nem fogja kiállni. Ezzel érvelt később Hassay Zsófia (Fidesz) is.

A fővárosi főjegyző szerint ez tévedés, lévén a rendelet nem a parkolás üzemeltetéséről szól, hanem az ellenőrzésről.

Horváth Csaba (MSZP) zuglói polgármester szerint az egységes fővárosi parkolási rendszer létrejöttével minden kerületvezető egyetérthet. Fontos lenne azonban, hogy a főváros kezdeményezzen egyeztetéseket a mobil parkolási szolgáltatást nyújtó cégekkel a 75-115 forint közötti kényelmi díjról. Azt is sérelmezte, hogy a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. minden parkolási díjból 10 százalékot kér az önkormányzatoktól; velük is jó lenne tárgyalásokat folytatni erről.

Tóth József (MSZP) XIII. kerületi polgármester emlékeztetett: a kötelező mobil negyvenszeres díjtételt jelentett, az Európai Bíróság is elmarasztaló döntést hozott. Javasolja ugyanakkor, hogy a 75 méteres, két automata közötti távolságot 150 méterre emeljék 250 helyett. Karácsony Gergely a vita lezárásaként elmondta, hogy a városvezetés az előterjesztés elkészítése előtt elemezte a törvényeket, szerintük kiállja a próbát, így állnak az esetleges jogvita elé. Mindenesetre úgy véli, hogy Budapestnek lépnie kell az ügyben. Az automaták közötti távolság növelésével pedig követik a külföldi trendeket, lévén van olyan város, ahol már csak mobillal lehet fizetni. De ez csupán javaslat, hiszen amelyik kerület szeretné, sűrűbben is telepítheti az automatákat.

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester hozzászólásában kiemelte, hogy két okból is fontosnak tartaná a készpénzfizetés visszaszorítását: egyrészt ez a legköltségesebb megoldás az automaták beszerzése, üzemeltetése, karbantartása miatt, másrészt az összes visszaélés az automatákhoz kapcsolódik. Még úgy is 80-20 százalékos a mobil és készpénzes fizetés aránya, hogy inkább az utóbbiak felé terelték az embereket. Az automaták megritkítása segítene visszaszorítani a készpénzes parkolást, mint ahogy ezt segítené a bankkártyás használat kötelezővé tétele is. Szerinte is szükséges lenne a tranzakciós illeték csökkentése, a kényelmi díjat pedig el kellene törölni. Ez szintén tisztítaná a rendszert. Ez a sok kis lépés vezethet oda, hogy egy valóban hatékony és átlátható rendszert alakítsanak ki. Az elmúlt években tízmilliárdokat loptak a rendszeren keresztül a parkolási cégek. A polgármesterek pedig sok helyen engedtek a csábításnak, hogy a kiskapukat kihasználva hasznost húzhassanak a parkolási rendszerből.

Karácsony Gergely zárásul megjegyezte: a kampánynak vége, a hazugságot jó lenne megkülönböztetni a valóságtól. Ha sokszor ismételnek valamit, attól még nem lesz igaz. Örül, ha emlékeztetik az ígéreteire, mert neki - ellentétben a Fidesszel - volt programja. Ez a javaslat a koncepcióalkotásról szól, amelynek ez az első lépése.