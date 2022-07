Kata-pánik: kicselezhetik Orbán Viktort, megugrott a szlovák cég alapítási lehetőség keresése

Az új kata törvény társadalmi érdeklődését tekintve meghaladja az ukrán-háború, a választások, az infláció, és az ellenzéki előválasztás hatását is, erre utalnak Google-trends adatai - derül ki az ite.hu marketing elemző portál lapunkhoz eljuttatott friss összesítéséből.

A Google Trends adatait elemezve látható, hogy az új kata törvény robbanásszerű érdeklődést váltott ki, és ha csak rövid időre is, de meghaladta a Facebook iránti érdeklődést, ami Magyarországon a legtöbbet keresett témák közé tartozik.

A megfigyelés szerint úgy tűnik, az elmúlt években egyetlen olyan téma volt, ami nagyobb érdeklődést váltott ki, mint most a kata törvény módosítás, ez pedig a koronavírus. Azonban ez is csak 2020 tavaszának néhány napján, amikor elrendelték idehaza is a lezárásokat.

Nézzünk meg néhány olyan témát, amiben a kormány igyekszik tematizálni a közbeszédet! A "migráns", a "benzinár", a "benzinárstop", a "háború" vagy az "infláció" szó esetében is elenyésző mennyiségű a keresés a Facebook szóhoz képest. Korábban - egy pár napot leszámítva - az "angol-magyar foci", és még előbb az "ellenzéki előválasztás" kifejezés is messze lemaradt.

A portál hozzáfűzte: a korrektség érdekében azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy míg a kata törvényre vonatkozóan csak órás adatok állnak rendelkezésre egyelőre, addig a fenti témáknál jellemzően aggregált adatokat látunk egy hetes időszakra vonatkozóan. Vélhetően egy-két hét után lesznek a Kata-törvény kapcsán is hasonló aggregált adatok. Ettől függetlenül a téma iránti érdeklődés egyértelműen látszik.

A Google Trends adataiból jól kiolvasható, hogy az “átalányadózás” iránt ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés, de például a “kft alapítás” szó nem nagyon népszerű. Viszont egyre többen írják be a keresőbe a “szlovák cégalapítás” és a “könyvelő" kifejezéseket, de például az osztrák, német, vagy román cégalapítás keresési mennyisége nem mutat jelentős emelkedést. Ugyanakkor a kalkulátor szóé számottevően nőtt.