"Kell a magyar műhold, különben lemaradunk a versenyben"

Európában csendes, ugyanakkor nagyon komoly űrverseny zajlik, amibe be kell szállni, különben hátrányba kerülünk - mondta Jászai Gellért, a 4iG többségi tulajdonosa a növekedés.hu portálon megjelent interjúban.

Jászai Gellért elmondta, továbbra is kedvezőnek látja nem csak a 4iG, hanem az egész iparág kilátásait. A pandémia katalizálta a digitális technológiák fejlődését, illetve növelte a termékek és szolgáltatások iránti keresletet mind az állami, mind pedig a piaci megrendelők oldaláról. A mostani válságnak a technológiai és informatikai vállalatok sok szempontból inkább a nyertesei lettek, illetve lesznek az elkövetkező időszakban is.

Hozzátette, ezekre az eszközökre a kritikus infrastruktúra részeként kell tekinteni, amelyek esetleges összeomlása, vagy hiánya súlyos következményekkel járhat egy-egy ország számára. Ebben az értelemben nemzeti szuverenitási kérdés, hogy a magyar állam rendelkezik-e műholdas technológiával - jelentette ki. Jászai Gellért az interjúban szólt arról, hogy a 4iG irányító többséggel rendelkezik a CarpathiaSat Zrt.-ben, így a projekt összefogása és irányítása is a feladataik közé tartozik majd.

