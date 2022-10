Kemény közleményben reagált a napelemes szövetség Gulyás Gergely szavaira

Úgy vélik, ez rövidlátó és szakmai alapokat háttérbe szorító energiapolitika. A helyett, hogy a fejlesztők, a befektetők, így a lakosság is saját forrásaiból, mindenfajta támogatás nélkül, vállalva az újabb és újabb jogalkotói nehezítéseket megépítené hazánk a legalacsonyabb áron termelő villamos erőműveit. "Ehelyett úgy tűnik azon dolgozik a jogalkotó, hogyan tudja gátolni, visszafogni a napelemes rendszerek terjedését, arra fordíttat a fejlesztőkkel tetemes forrásokat – egész Európában egyedülálló módon-, hogy visszatáplálás mentes napelem rendszereket építsenek."

Az elmúlt évtizedben rendre elmaradtak a szükséges hálózati fejlesztések, pedig minden szakmai fórumon folyamatosan hangoztatták a szakemberek ennek jelentőségét. Van olyan akkus energiatározó projekt ami már 5 éve húzódik, holott néhány hónap alatt fel lehetne építeni.

Veszélyes politikát folytat a kormány. Fotó: Pixabay Veszélyes politikát folytat a kormány. Fotó: Pixabay

50 kW felett is sikerült megállítani a KKV szektor napelemes beruházási kedvét, egy indokolatlan nagyságú akkus energiatárolók kötelezettségével és egy olyan szabályozási előírással amit a rendszerirányító csak évek múltán fog kiépíteni. Az elképesztően magas villanyszámlák következtében ma zárnak be sorban a szállodák, vendéglátóhelyek, intézmények és gyártó üzemek. Tudomásuk szerint egy ismert hazai üveggyár is kénytelen leállítani a kemencéjét, amit már nem is lehet újra indítani többet, de naperőművet ő sem építhet. Ezek az intézkedések a vállalati szektor biztonságát és válságkezelését veszélyeztetik, pedig a vállalkozások napenergia beruházásai kiemelt fontosságúak.

A kereskedelmi erőműveket is két éve blokkolják sikeresen – nem adnak csatlakozást a közcélú hálózatra, és előzetes információk szerint csak egy évtized múlva kapnak csatlakozási lehetőségeket, ami rendkívül vészjósló.

Kapcsolódó cikk A gyármentő csomagban napelemet telepítő cégek sem tölthetik vissza a hálózatba az áramot A Kormányinfón a gázársapkáról, a gyármentésben napelemet telepítőkről, az egynapos betéti tenderekről és a stratégiai gázolajtartalékról is érdeklődtünk.

A bejelentés következtében, ha október 31-től valóban betiltják az új HMKE naperőművek visszatáplálási lehetőségét, teljesen értelmét vesztik az új lakossági napelemes rendszerek telepítései, még akkumulátoros energiatározóval együtt is.

Fél éven belül be fog zárni többszáz vállalkozás és többezer ember veszíti el munkahelyét a napelemes szektorban is. Mindezt azért, mert ezekkel a döntésekkel nem azon dolgoznak, amit a szakma javasol, hogy mielőbb engedjünk teret a megújulóknak, és fejlesszük a hálózatot, amely egyébként sokkal kisebb költség lenne, mint amit most a rezsitámogatásokra kifizetnek az adófizetők - írják.

Bíznak benne, hogy az általuk is átadott szakmai érveket magáévá teszi a döntéshozó és nem lehetetleníti el a hazai napenergia iparágat és a továbbiakban a döntéseivel nem az energia importot ösztönzi!