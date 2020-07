Keserédes a mai Semmelweis-nap: éhségsztrájkra készülnek a szociális dolgozók

Július első napján van a magyar egészségügy ünnepe, a Semmelweis-nap, amikor a legtöbb gyógyszertár zárva tart, ezért a gyógyszerellátás a legtöbb településen kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is üzemelő, valamint az ügyeletes és/vagy készenlétet tartó gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást. Az idei Semmelweis-nap azonban más, mint az eddigiek.

A szociális dolgozók kimaradtak a juttatásból. Fotó: Depositphotos A szociális dolgozók kimaradtak a juttatásból. Fotó: Depositphotos

„Köszönet a Dél-pesti Centrumkórház dolgozóinak, és mindenkinek, aki a frontokon szolgált az ország számos más egészségügyi intézményében: háziorvosi rendelőkben, idősotthonokban, mentőállomásokon, laborokban, kórtermekben”

– fogalmazott Áder János köztársasági elnök tegnap az Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Semmelweis-napi ünnepségén, nem kihagyva tehát a szociális dolgozókat sem a felsorolásból, akik anyagi elismerést nem, de a sokáig hiányolt köszönetet végre hallhatták.

Bár az egészségügyi dolgozók között is akadtak olyanok, akiket elsőre kihagytak még a járvány idején beígért 500 ezer forintos, egyszeri jutalomból. A gyógyszerészek és a gyógytornászok sem kerültek fel az eredeti listára, illetve Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztere azt mondta, az utolsó pillanatban, financiális okokra hivatkozva lettek kihúzva. Pedig a 160 ezer fő között még gyes-en, szabadságon lévő dolgozók vagy iskolaorvosok is szerepelnek. Ezt követően a miniszter korrigált, s a gyógyszerészek közül a kórházi gyógyszerészeknek és a közgyógyászatban dolgozó gyógytornászoknak is folyósítják végül a Semmelweis-nap környékén a bruttó 500 ezer forintos egyszeri juttatást.

80-90 ezer szociális munkás azonban kimaradt az anyagi elismerésből. Pedig valódi frontvonalban kellett naponta dolgozniuk az idős otthonokban, a fogyatékkal élők intézményeiben, a hajléktalanszállón és egyéb szociális ellátásban. Az itt dolgozók közül sokan gyakorlatilag beköltöztek a gondozottakhoz, hogy ne hurcolják be a vírust az intézményekbe. Ezért Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke arra kéri az ágazat dolgozóit, hogy holnap, július 2-án csatlakozzanak az általuk meghirdetett éhségsztrájkhoz, azaz ne fogyasszák el az ebédjüket, jelezve ezzel azt, hogy nekik is járt volna a félmilliós juttatás.

A június 29-i, öt ellenzéki párt és két szakszervezet egyeztetésén az Index.hu írásában Boros Péterné kijelentette:

„Ha célt érünk, akkor ez egyszeri akció lesz, ha nem, akkor meglátjuk”.

Kásler Miklós a Facebook-oldalára feltöltött ’Miniszteri percekben’ június 29-én azt mondta, nagyra becsüli a szociális ágazat teljesítményét is, a jutalmazásnál azonban differenciálni kellett. Úgy fogalmazott, bármennyire szeretné a kormány és személy szerint ő maga is, a jövedelmeket csak a gazdasági lehetőségek határáig lehet megemelni, s a béremelésről szóló javaslat már a kormány előtt van.