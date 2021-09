Kevesebb Balaton, több Európa: kiderült, hol nyaraltak az idén a magyarok

Felértékelődött az utasbiztosítás fontossága, a nyaralók többsége pedig európai úticélt választott, nagyrészt a fennálló korlátozások miatt - derült ki a Bank360.hu biztosítói körképéből. A pénzügyi aggregátor arról érdeklődött a nagyobb hazai szereplőknél, hogy milyen eredményekkel, tapasztalatokkal zárták a nyári hónapokat a koronavírus-járvány által megtépázott év után.

Az Allianz Hungária érezhető növekedésről számolt be a 2020-as évhez képest, az utazók körében felértékelődött az utasbiztosítás fontossága. Tapasztalataik alapján azok is kötnek biztosítást, akik korábban elutaztak utasbiztosítás nélkül, emellett az ügyfelek jellemzően a magasabb kategóriájú, a legszélesebb körű védelmet biztosító csomagot választják.

A biztosító ügyfelei körében a legnépszerűbb úticélok Horvátország, Görögország és Spanyolország voltak, emellett általánosságban is elmondható, hogy a korlátozások miatt európai úticélt választottak az ügyfelek.

A nyaralók többsége európai úticélt választott. Fotó: Pixabay A nyaralók többsége európai úticélt választott. Fotó: Pixabay

Az Aegon Biztosító több százmillió forintos díjelőírásról számolt be, ami körülbelül 75 ezer ember biztosítását jelenti. Az ügyfelek főként európai úticélokat választottak, ezekkel összefüggésben körülbelül százmilliós nagyságrendű kifizetéssel számol a biztosító.

Az Union Biztosító a 2019-es évhez közeli értékesítési volumenről számolt be, a megkötött biztosítások számát és a megkötött biztosítások értékét tekintve is, ami azt jelzi, hogy visszatért a járvány után az utazási kedv. Az Unionnál is alapvetően az Európán belüli úticélok domináltak, igaz, az ázsiai utazások java inkább a téli hónapokra esik általában, az Egyesült Államokba pedig továbbra is tilos volt a járvány miatt beutazni.

A kárkifizetésekkel kapcsolatban elárulta a biztosító, hogy idén nyáron is a korábbi évek tendenciája szerinti kisebb, de gyakrabban előforduló károk jelentkeztek: napszúrás, gyomorrontás, vagy pedig kisebb-nagyobb balesetek a strandon és a vízben (kagylókhoz, medúzákhoz, tengeri sünökhöz, valamint víz alatti sziklákhoz köthető sérülések). Ezek ellátása általában minimum 100-300 eurós költséget jelent esetenként.