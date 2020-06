Ki viszi el a szeméthegyeket?

Ha emlékszik még rá valaki: február 16-án klímavédelmi akciótervet hirdetett ki Orbán Viktor miniszterelnök. Egy hónappal később pedig már a nemzeti ünnepet sem tartották meg a koronavírus-járvány miatt. Pedig igazán nemes és grandiózus volt a hirtelen a zöld gondolatot is felkaroló kormány akcióterve: július elsejétől például felszámolták volna az illegális hulladéklerakókat, betiltották volna az egyszer használatos műanyagokat, és minden újszülött után tíz fát ültetett volna a kormány.

A koronavírus-járvány előtt még úgy volt, hogy 2020. július 1-től a Hulladékgazdálkodási Hatóság lecsap az illegális hulladéklerakókra. Íme, egy újabb bürokratikus intézkedés a hulladékgazdálkodásban, miután a legális szemétszállítást is a kormány által központilag létrehozott NHKV (kukaholding) koordinálja, ami totálisan veszteséges, és az önkormányzati szemétszállító cégek is jelentős finanszírozási problémával küzdenek. De térjünk vissza az új hatósághoz, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium felügyelne. A hatóság feladata lenne, hogy egy vagy több kiválasztott szemétszállító céggel elvitesse az illegális hulladékot (vélhetően önkormányzati tulajdonban lévő telepekre), majd a költségeket kiszámláznák a bűnösnek kikiáltott önkormányzatoknak.

A nagyrészt teljesíthetetlen feladatokat vélhetően elsöpörte a koronavírus-cunami. Például a Fővárosi Közterület-fenntartó határozatlan időre felfüggesztette a lakossági szelektív hulladékgyűjtő udvarok és a szemléletformáló és újrahasználati központok működését. Sőt, egy szívességet is kértek: „Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hulladékudvaraink zárvatartása alatt hulladékot az udvar elé, a közterületre ne helyezzenek! Az ilyen cselekedet illegális hulladéklerakásnak minősül. Megértésüket előre is köszönjük, az esetlegesen okozott kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!” A hulladékudvar tehát zárva, de illegálisan se szabaduljon meg a lakosság a szeméttől.

