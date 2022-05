Kicsi már a Balaton Mészáros Lőrincnek?

Ismét jöhet a himlő elleni oltás?

Ezt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) fogja eldönteni, de Amerikában a veszélyeztetett embereknél már javasolják. Mindenesetre Angliában már tervezik a karantént, Belgiumban már be is vezették a 21 napos elzárást a fertőzés megállítására, miközben Magyarország szomszédjában, Ausztriában is beazonosítottak egy fertőzöttet tegnap.