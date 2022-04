3,9 százalékos nyugdíjemelés jön júliustól - kormányinfó percről percre

Cikkünk folyamatosan frissül.

Gulyás Gergely a tegnapi kormányülésről beszélve elmondta, hogy a világpiaci árak növekedésével nő az árstop jelentősége. Több mint 5 százalékkal csökkenti az inflációt ezek az intézkedések, enélkül 13 százalék feletti lenne Magyarországon az infláció.

A miniszterelnök tegnapi bejelentése szerint indokolt ezek meghosszabbítása.Gulyás Gergely szerint a magyar kormányra is nagy nyomás helyezkedik, hogy engedje az árak emelkedését, de ehelyett július 1-jéig meghosszabbították az árstopot.

Az év elején a kormány 5 százalékban határozta meg a nyugdíjemelés mértékét, de ez az inflációval nem tud lépést tartani. Az eltérés jelentős, ezért a kormány tegnap

további 3,9 százalékos emelésről döntött, így összesen 8,9 százalékkal nőnek a nyugdíjak idén.

Ez július elején lép életbe, a nyugdíjasok az év első hat hónapjára is megkapják a pluszpénzt egy összegben.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta, hogy sebesült ukrán katonák ellátásában segédkezünk minden korlátozás nélkül.

A miniszter beszélt arról is, hogy a kormány áttanulmányozta az Európai Bizottság levelét a jogállamisági eljárás ügyében, és úgy látják, semmi akadálya nincs a helyreállítási megállapodás aláírásának, semmi újdonság nincs a levélben. Később azt is elmondta, bizonyos kérdésekben indokoltnak is látják a Bizottság kritikáit.

"Csak a Bizottságtól függ, mikor írják alá a megállapodást, magyar részről ennek semmilyen akadálya nincs"

- állította Gulyás Gergely.

Nem lesz további kompenzáció a benzinkutasoknak a hatósági ár miatti veszteségek enyhítésére. Gulyás Gergeyl szerint a literenkénti 20 forintos kompenzációnál többet ebben a nehéz helyzetben nem tud adni a kormány.

Csányi Sándor felvetéseire reagálva a miniszter elmondta, hogy az uniós pénzek járnak Magyarországnak, és arra törekszenek, hogy fenn tudják tartani a rezsicsökkentést és az árstopot.

Az az érdekünk, hogy a V4-es szövetség továbbra is jól működjön, szögezte le Gulyás Gergely. Az Oroszországgal kapcsolatos véleménykülönbségek korábban is megvoltak, de nem olyan élesek, mint ahogy a sajtó beállítja. Vannak pontok, ahol nem teljes az egyetértés, de alapvetően a lengyelekkel fennálló kapcsolat kulcsfontosságú.

"A személyes jó viszony továbbra is adott"

- tette hozzá Gulyás Gergely a lengyel-magyar kapcsolatokról.