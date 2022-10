Kiderült, mennyibe kerül az államnak a rendkívüli nyugdíjemelés

Ahogy arról beszámoltunk, a szerda este megjelent kormányrendelet alapján a száguldó infláció mellett valóban kevésnek bizonyult a januári "rendes" és a júliusi, 3,9 százalékpontos kiegészítő nyugdíjemelés - novembertől újabb 4,5 százalékos nyugdíjemelésről határozott a kormány. Szintén a szerdai közlönyből derül ki a nyugdíjprémium összege is: ez legfeljebb 10 ezer forint lehet, a maximális összeget azok kapják, akiknek a nyugdíja eléri a 80 ezer forintot.

Kapcsolódó cikk Éjszaka kiderült, mennyivel emelik a nyugdíjakat - nyugdíjprémium is lesz Reagálni kell a száguldó inflációra, emellett idén még összejöhet a 4 százalékos GDP-növekedés is - a kormány közzétette, mennyivel kapnak többet a nyugdíjasok novembertől.

Már reggeli cikkünkben is kiszámoltuk, mennyit jelenthet ez az átlagnyugdíjasoknak, mennyi pénzt kapnak novemberben (az emelt nyugdíjat, a visszamenőleges emelés összegét 11 hónapra, a 13. havi nyugdíjra vonatkozóan is, plusz 10 ezer forint prémiumot) - most már azt is tudjuk, mindez mennyibe kerül majd a költségvetésnek.

Varga Mihály ugyanis egy Facebook-posztban jelezte: a kiegészítés, a prémium és a 13. havi nyugdíj összege összesen 612 millárd forintba kerül majd. Egy kommentből az is kiderül:

Az inflációs nyugdíj-kiegészítésre 217 milliárd forintot, a nyugdíjprémium kifizetésére 23,5 milliárd forintot fordít a kormány,

a 13. havi nyugdíjra 372 milliárd forintot költenek.

A posztban egyébként új (vagy legalábbis biztosan ritkán használt) kormányzati szófordulatnak tűnik a "szankciós válság" kifejezés.