Meglepetés és kikászálódás Magyarországon: két év után újra „rendes” pluszban

A korábbiakhoz képest kedvezőbb adatokat produkált a magyar kiskereskedelem novemberben a legfrissebb számok szerint.

A forgalom volumene, tehát a mennyiségi eladások a naptárhatással korrigált számok szerint több mint 4 százalékkal nőtt éves szinten. A 2024-es havi adatokat nézve ez az egyik legjobb adat, az augusztusi kiugráskor volt ugyanilyen az éves tempó. A múlt év többi hónapjában 0,6-4 százalékos éves többlet jött össze. A kiskerekeslmi forgalmat novemberben is az élelmiszerek húzták, ebben a körben több mint 5 százalékos volt az éves bővülés.

Emellett a tartós fogyasztási cikkeket is magában foglaló nem élelmiszereknél is az szektorátlagot meghaladó, 4,5 százalékos bővülést történt.

Utóbbi a reálbérek jelentős tavalyi növekedését nézve még mindig viszonylag gyenge eredmény, ugyanakkor szintén az egyik legjobb havi adat a múlt év különböző hónapjait nézve. Az üzemanyagforgalom jóval kisebb mértékben, 1,6 százalékkal nőtt novemberben.

Az is látszik, hogy a múlt év novemberében mindhárom területen a forgalom volumene is meghaladta az év első tizenegy hónapjára vonatkozó adatot. Az élelmiszereknél ugyanis 4, a nem élelmiszereknél 2,7, az üzemanyagoknál pedig 0,6 százalékos volt a többlet éves összevetésben. Ami szintén kedvező, hogy a hosszú távú adatok alapján is kezd kilábalni a gödörből a kiskereskedelem. A novemberi volumen ugyanis már 0,7 százalékkal meghaladta a 2021-es havi átlagot. Legutóbb 2022 novemberében volt ennél jobb adat, igaz, akkor 3,2 százalékos volt a plusz.

A kedvező októberi teljesítmény után a kiskereskedelem novemberben is pozitív meglepetést okozott. A többi mint 4 százalékos bővülés meghaladja az elemzői várakozásokat. Az elmúlt egy-két évben meglehetősen ritka volt, hogy két egymást követő hónapban is határozottan bővüljön a kiskereskedelem teljesítménye. Így ez a fejlemény mindenképpen kedvezőnek tekinthető – értékelte a friss számokat Virovácz Péter, az ING közgazdásza. A hosszú távú adatokból látható kedvező változást szintén kiemelte: A negyedik negyedévben mutatott növekedés pedig végre érdemben elmozdította a kiskereskedelem összteljesítményét a 2021-es havi átlagtól. 2024 novemberében 0,7 százalékkal volt magasabb az értékesítés volumene, ami persze messze van a kiugróan jó adattól, de hasonlót legutóbb 2022 vége felé láttunk. Az összkép is bíztató.

Akkor tényleg jön a tartós emelkedés?

A novemberi adatok szerint tehát a vásárlók ledolgozták az elmúlt másfél-két évben összeszedett „hátrányt” és elkezdtek bátrabban költeni. A kérdés az, hogy a novemberi adatok kiugrást mutatnak vagy egy tartós fejlődés kezdetéről van szó. Utóbbi mellett szól, hogy 2025-ben is emelkedő pályán maradnak a reálbérek, plusz az állampapír-hozamok kifizetése miatt sok háztartás extra bevételhez jut, amelynek egy része a kiskereskedelemben is megjelenhet.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint a kiskereskedelem 2025-ös éve szempontjából egyrészt a háztartások óvatosságának esetleges oldódása lesz meghatározó, másrészt pedig a reálbérek emelkedése: egy 4-5 százalékos reálbéremelkedés érdemi lökést tudna adni a fogyasztásnak. Ugyanakor, ha a vállalkozások kevésbé emelik a béreket vagy az infláció a vártnál nagyobb lesz, mivel (gyorsabban és erősebben gyűrűzik be a forint gyengülésének hatása az árakba, akkor az fékezheti a forgalom növekedését. 2025-ben tehát a fogyasztás várhatóan nőni fog és pozitívan befolyásolja a gazdasági teljesítményt, a kérdés csak az, hogy ez a hatás mekkora lesz.

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior markoelemzője a következőkben arra számít, hogy a kiskereskedelmi forgalom az idei évben tovább erősödik, a bérek emelkedése, illetve a fogyasztói bizalom további javulása érdemi forgalom-növekedést eredményezhet. Ennek köszönhetően pedig idén is a fogyasztás lehet majd a gazdasági növekedés motorja, azonban azt már a beruházások is segíthetik majd.

Virovácz Péter előrejelzésében azt írta, hogy a negyedik negyedévre vonatkozóan bizakodásra ad okot, hogy az október-novemberi összteljesítmény a kiskereskedelemben erős volt. Ez pedig jó alapot adhat egy kedvezőbb évkezdetnek 2025-ben.