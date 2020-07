Kiszabadult démonok: egyre nagyobb bajban Trump – A hét videója

A Privátbankár.hu külpolitikai szakírója szerint már 2016 végén „kiszabadult a démon”, csak akkor még fehér nacionalizmus formájában, most pedig a fekete nacionalizmus kapott erőre. Donald Trump népszerűsége zuhan, ugyanakkor a várható demokratapárti kihívó, Joe Biden egészségügyi alkalmassága erősen kérdéses, ráadásul ő a „washingtoni mocsár” megtestesítője.

