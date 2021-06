Kiütötte az Astra - eddig Magyarországon még nem alkalmazott oltáskombinációt kaphat

„Április 7-én kaptam meg az első AstraZenecát, másnap úgy ébredtem, hogy feldagadt az egész arcom, a szemem előtt foltok táncoltak. A háziorvosomnak küldött fotó alapján egyértelmű, hogy súlyos allergiás reakcióval reagáltam az oltásra, ezért nem csak ő, hanem a szemész is azt mondta, semmi szín alatt nem kaphatok másodikra is Astrát” – meséli a vidéken élő többgyermekes édesanya, aki várandósként még Pfizerre volt beregisztrálva, de a naponta változó járványügyi intézkedések miatt végül a szülés után AstraZenecát kapott.

A szemészeten szemfenékvizsgálatot végeztek az akkor egy hónapja szült nőnél, ahol azt a diagnózist kapta, hogy a szemtestet alkotó kocsonyás anyag kicsapódott. Az orvos szerint ez a 70 felettiek betegsége, illetve a rövidlátóké, de mivel nála egyik sem áll fenn, egyértelmű, hogy az oltás mellékhatása. Szemcseppet kapott és nagy dózisú C-vitamin szedését javasolták, és kibérelt egy fényterápiás készüléket is. Az arcduzzanata lelohadt, de a szemében azóta sem történt változás.

Extra esetekben mégis lehet Pfizert kapni második oltásként? (Fotó: Depositphotos) Extra esetekben mégis lehet Pfizert kapni második oltásként? (Fotó: Depositphotos)

Az esetet lejelentette a háziorvos, de nem csak az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek (OGYÉI), hanem a Debreceni Egyetem Infektológiai Intézetének is, akik oltási mellékhatásokkal (is) foglalkoznak. Másfél hónap után kaptak visszajelzést az orvosokból álló bizottságtól, hogy szakmailag alátámasztott esetben van esély második oltásként Pfizer vakcinát kapnia. Ugyan neki nincs semmilyen alapbetegsége, de a családjában sajnos van vérrögképződésre való hajlam, és a szülés után egyébként is nagyobb az esély erre, így 30 napig vérhígítót kellett szúrnia, mert az orvosok szerint a tabletta formátum nemigen alkalmas a vakcina okozta trombózis megakadályozására.