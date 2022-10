Kivégzi a boltokat a rezsi, az árfolyam és az infláció

Idén a karácsonyi szezon sem hoz könnyebbséget a nem alapvető cikkek kereskedelmével foglalkozó vállalkozásoknak. Túlnyomó többségük azzal szembesül már most is, hogy a háztartások úgymond „bevásárló listáján” az élelmiszer az első, utána jön az energia. Ha még mindig marad elkölthető jövedelem, akkor azt sokan várhatóan a hitelekre, illetve más adósságok visszafizetésére fordítják (ez a Covid alatt is így volt), s csak az utolsók között lesznek mondjuk a ruhák, a cipők, az utazás, a nagy értékű műszaki cikkek.

Egyre több üzlet ajtajában van ilyen tábla Budapesten és vidéken is. Fotó: mfor/Mester Nándor

Két üzletcsoport menekülhet meg a kiskereskedelemben: a nemzetközi láncokhoz tartozók és az alapvető szükségleti cikkeket és élelmiszert árusítók. A többiek zöme legfeljebb tavaszig marad életben – ez a helyzet most. Sokkal turbulensebb időket élnek meg a cégek, mint a Covid alatt és szűkebb is a mozgástere a legtöbb szereplőnek.

Csordás Norbert, a Devergo-cégcsoport általános igazgatója lapunkkal azt közölte: vizsgálják, hogy hétköznap egyes bevásárlóközpontokban lévő üzleteiket fél órával később nyitnák és ugyanennyivel előbb zárnák, ezzel valamekkora energia megtakarítást elérhetnének.

Didergünk, de nem zárunk be „Dolgozóink meleg munkaruhában lesznek, hajlandók vagyunk elviselni a megszokottnál

hidegebb levegőt mind az üzletekben, mind a közös területeken. A vasárnapi zárva tartástól viszont mereven elzárkózunk” – mondta.

A cégcsoport igazgatója szerint a bérbeadóknak vagy bérleti díj mentes időszakot kellene adni egy megállapodás alapján vagy forgalomarányossá kellene tenni a bérleti díjat a következő legalább két évre.

Több forrásból is úgy értesültünk, hogy nagyon kicsi az esély, hogy a bevásárlóközpontok üzemeltetői/bérbeadói bérleti díjkedvezményt adnának, ugyanez vonatkozik a forgalomarányos díjra is. A bérbeadók ugyanis általában arra hivatkoznak, hogy a beruházásaikat finanszírozó bankok ezeket nem nézik jó szemmel, hiszen szerintük ezzel nem garantálható a folyamatos és a hitel fedezetéhez szükséges bevétel. Az előfordulhat, hogy a bevásárló utcákban működő boltok bérlői egy az egyben tárgyalva kialkudhatnak valami engedményt, de például az üzemeltetési költségtől ott sem tekinthetnek el.

A plázák finanszírozó bankjai szigorúan figyelik a központok kereskedelmi eredményeit. A pénzük után futva most is, akárcsak a korábbi válságok idején, le kell nyelniük, hogy esetleg akadozhat a hitelek visszafizetése. Az biztosra vehető, hogy a beruházó által számított eredeti megtérülési idő akár 1-2 évvel is megnyúlik és eléri a 9-10 évet.

Megkérdeztük a legnagyobb hazai bevásárlóközpont-üzemeltetőt, a 24 egységet felügyelő Indotek Csoportot ebben a témában. Szauer Tamás, a kiskereskedelmi divízió vezetője azt emelte ki, hogy a Covid első hullámai alatti gyakorlathoz hasonlóan most is egyedi megállapodásokra törekszenek a bérlőkkel.

Nagyobb rugalmasság kellene „Mivel a bérbeadót az üzemeltetési feltételek vonatkozásában kötik a bérleti szerződések, ezért csak a bérlőinkkel egyetértésben tudunk - a költségek csökkentésének érdekében - ezen feltételektől eltérni." - fűzte hozzá.

Utalt arra is, hogy a csoport az elmúlt években jelentős energia felhasználást csökkentő beruházásokat hajtott végre, valamint folyamatosan növeli az üzemeltetés hatékonyságát. Egyúttal úgy vélte, hogy számottevő megtakarítás lenne elérhető azzal, hogy bérlői egyetértés esetén, a mostani fűtési szezonban alacsonyabb hőmérsékletre fűtik fel a központjaikat.

Más központokban is zajlottak energetikai hatékonyságot növelő beruházások. Az Alleeban a napokban véget ért felújítás során a közösségi terekben LED-es lámpákat szereltek, fel, az üvegtetőn hőszigetelő fóliát helyeztek el, energiatakarékos lett a teljes légkondicionáló rendszer és most zajlik egy 710 négyzetméteres napelem park telepítése. A beruházás hatására a létesítmény éves energiafogyasztása 1,8 millió kWh, a szén-dioxid-kibocsátása pedig a becslések szerint mintegy 660 tonnával csökken.

Energetikai próbálkozások

A Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége a napokban tartott egy konferenciát, ahol kiemelték, hogy az energiabeszerzés átszervezésével, saját energetikai beruházásokkal csökkenthető az energiaárak miatti nagy fájdalom. A közös területek optimalizálása, azok hűtés-fűtésének mérséklése is egyre több üzemeltetőnél eljött. A rövidebb nyitvatartás hozadékát is vizsgálják.

Az Indotek vezetője elmondta még, hogy központonként vizsgálják a napi kötelező nyitvatartási idő optimalizálásának lehetőségét, amellyel- elsősorban a bérlői oldalon - további megtakarítások érhetők el. Illetve tervezik a világítás nyitvatartási időben történő csökkentését, valamint a zárás utáni minimális szintre állítását.

Mindehhez mi tesszük hozzá, hogy a bérlők már csak úgy tudják csökkentei költségeiket, ha bezárnak, vagy elbocsátanak vagy teljesen áttérnek az online értékesítésre. Szerintük ugyan vannak próbálkozások a bérbeadói oldalon is, de ezek vagy nem elegendőek, vagy későn jönnek.

Többszörös ellensúly „ Nehéz kilépni a szerződésekből, a bérlők kiszolgáltatottak a bérbeadónak és a külső hatásoknak. Mivel a bérleti díjat euróban számolják, a zuhanó forintárfolyam egyre több pénzt követel tőlük. Nőttek a készletezési és fuvardíjak is, miközben az infláció az általuk forgalmazott áruk árának emelésére kényszeríti őket. A béreket is emelni kellett. Az infláció ráadásul duplán fáj nekünk, mert a bérleti szerződésekben konkrétan benne van, hogy az éves hivatalos infláció mértékével automatikusan növelhető a bérleti díj. Márpedig idén biztosan a kétszámjegyű tartományban lesz a pénzromlás.” - számolt be Sugár György, a több központban több tucat egységet működtető Boston Group ügyvezetője.

Nem csak saját üzleteikre utalva azt mondta, hogy augusztus óta óriási a keresletzuhanás, ami a tranzakciószám erős mérséklődésében ölt testet, vagyis kevesebb adásvétel történik. Szerinte a vásárlási hajlandóság a következő hetekben tovább csökkenhet, hiszen a lakosság nagy része teljesen átszervezte a költéseit. Úgy véli, hogy a központokban működő magyar tulajdonú boltok 20-30 százaléka végleg be fog zárni. A legnagyobb veszélyben a csak néhány egységet működtető, egyébként is sérülékeny márkák vannak, a nagyobb hálózatok is sokat veszítenek, de túlélhetik a válságot.