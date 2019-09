Az új állampapír felborította a bolti vásárlásokat is?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közölt adatai szerint júliusban a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adat szerint 6,9, naptárhatástól megtisztítva 6,4 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 4,5, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 5,3 százalékkal nőtt az értékesítés volumene - írja a Privátbankár.hu.

Az év első hét hónapjában a forgalom volumene a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 5,8 százalékkal haladta meg a tavalyit.

A szerdán publikált, júliusi adat az év harmadik legerősebb eredménye volt a gyenge májusi és a júniusi adat után, mikor is 3, illetve 4,3 százalékkal haladta meg a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene az előző évit.

Hullámzó növekedés

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára a kiskereskedelmi adatokra reagálva a Privátbankár.hu-nak elmondta: év közben mindig hullámozni szokott a növekedési ütem, s a 2019-es év sem kivétel.

A májusi és a júniusi kiskereskedelmi forgalom kisebb növekedési üteme az akkor meghirdetett családtámogatási programokkal (az érintett háztartások a program részleteinek megismeréséig kivártak a nagyobb költekezéssel, elkezdtek tervezni, mire érdemes költeni), és a június elején megjelent Magyar Állampapír Plusszal magyarázhatók az OKSZ főtitkára szerint. (Hogy mennyi pénz folyik egy-egy nap az új állampapírba, arról itt írtunk a héten.)

Ezzel szemben a júliusi adat három terület erőteljesebb bővülésének köszönhető:

újból nagyobb mértékben nőtt az élelmiszerek forgalmának volumene (4,5 százalék),

valamint a bútor- és műszakicikk- (6,6 százalék),

valamint a csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumenének (40 százalék) növekedésével.

Néhány konkrét példát hozva: az élelmiszerek kiskereskedelmi forgalmának júliusi megugrása mögött megfigyelhető az iskolaszünet is. Azaz a gyerekek nem a menzán, hanem otthon étkeznek. További tényező, hogy az április óta gyenge forint miatt a határ melletti forgalom szintén megélénkül. Az élelmiszerpiac megugrásának oka közé sorolható továbbá, hogy a zöldség és gyümölcs júliusban olcsóbb a korábbi hónapokhoz képest.

Szép teljesítmény, nincs miért aggódni

Vámos György úgy számol, idén bár a növekedés üteme mérsékeltebb lesz, mint a tavalyi, így is erőteljes, 5 százalék körüli éves kiskereskedelmi forgalom várható. (Tavalyi 6 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom a nyers és a kiigazított adat szerint egyaránt.)

(Fotó: depositphotos.com) (Fotó: depositphotos.com)

Az OKSZ főtitkára egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy ez még mindig kiváló eredmény. A mérséklődés üteme semmiféle hanyatlását, visszaesését nem jelzi a gazdaságnak, hanem egyfajta átrendeződés történik. A családsegítő programok a második félévben el fognak venni valamennyi pénzt a kiskereskedelemből, lesznek olyan családok, akik a már ténylegesen elérhető segítség mellett átcsoportosítják a költekezésüket. Például nagyobb súlyt fog jelenteni a családi összköltésen belül a lakhatással kapcsolatok kiadás. Emellett azt is megfigyelhető, hogy nő a szolgáltatások súlya a vásárlásokban. Például gyakrabban étkezünk vendéglőben, utazásra és járművekre is többek költünk.

Romló külső környezet mellett teljesít a magyar gazdaság

Virovácz Péter, az ING senior elemzőjének kommentárja szerint kedvezően indult a harmadik negyedév. Mindenképp bizakodásra ad okot, hogy a belső tényezők képesek lesznek húzni a magyar gazdaságot, még akkor is, ha a külső környezet tovább romlik. A dinamikus bérnövekedés továbbra is elegendő forrást biztosít mind a megtakarítások, mind a fogyasztás növekedéséhez.

Júliusban egyedül az üzemanyag-kiskereskedelem forgalma növekedett lassabb ütemben, mint a megelőző hónapban, ami az akkor dráguló üzemanyagárak eredménye lehet. Ezzel szemben érzékelhetően gyorsult mind az élelmiszer, mind a nem-élelmiszer üzletek forgalma.

Nemzetközi szinten elbizonytalanodni látszik a lakosság – ezt már Németh Dávid, a K&H vezető makrogazdasági elemző látja. Mindez hatással lehet a magyar gazdaságra és az exportra, munkahelyeket is veszélyeztethet, ezen keresztül pedig áttételesen a magyar kiskereskedelem teljesítményére is hatással lehet. A szakember szerint nemzetközi szinten a fogyasztói bizalom a korábbinál kedvezőtlenebb képet mutat. Vannak statisztikák, amelyek a luxustermékek iránti kereslet visszaesését mutatják, emellett az autóeladások Európában, Kínában és Amerikában is csökkenést mutatnak.

Olcsóbb a családi bevásárlás

És hogy mi várható a július utáni hónapokban? Legutóbbi árfelmérésünk során, augusztusban az előző hónapok tempós áremelkedését követően szokatlanul nagy csökkenést mértünk. Az Árkosár-felmérésünkben az általunk vizsgált három hipermarketben 5-7 százalék körüli havi árcsökkenést regisztráltunk. Ez vélhetően kedvezően hatott a kiskereskedelmi forgalomra abban az időszakban. (A frissebb, szeptemberi felmérésünk jövő hétfőn, az augusztusi inflációs adat keddi közlése előtt fog megjelenni.)