Konzultáció: komoly feszültség lenne abból, ha védettségi igazolvánnyal lehetne rendezvényre menni

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebookon mutatta be az újraindításról szóló online nemzeti konzultáció eredményeit. 528 ezren töltötték ki a kérdőívet, a legnagyobb egyetértés abban volt, hogy fokozatosan, lépésről lépésre kell feloldani a korlátozásokat - 88 százalék nyilatkozott így, míg csak 12 százalék mondta azt, hogy a járvány végén, egy lépésben kell lazítani.

Azt is sokan gondolják a kitöltők közül, hogy az első lépések között az éttermeket, szállodákat kell újranyitni - 87 százalék nyilatkozott így. 74 százaléknyi válaszadó az este 8 utáni kijárási korlátozás enyhítését is az elsők között lépné meg, 75 százalék pedig a sportlétesítmények újraindítását is az első körben tenné, ha a járványügyi helyzet engedi.

A legvitatottabb kérdés a védettségi igazolványokra illetve a rendezvények megrendezésére vonatkozott: itt a szűk többség, csak 58 százalék mondta azt, hogy védettségi igazolvánnyal legyenek látogathatóak a rendezvények, koncertek, fesztiválok, sportesemények a járvány idején is, 42 százalék szerint viszont egyáltalán nem szabad látogathatóvá tenni ezeket a rendezvényeket a járvány végéig. Azt viszont a válaszadók 65 százaléka támogatja, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezők felmentést kapjanak egyes korlátozó intézkedések alól.

Elég nagy egyetértés alakult ki abban, hogy a külföldiek közül csak a beoltottak vagy védettségi igazolvánnyal rendelkezők léphessenek be az országba (79 százalék nyilatkozott így).

Az eredmények alapján készítjük el Magyarország újraindítási tervét, melynek egyes szakaszai a beadott oltások számához igazodnak majd - mondta Dömötör Csaba.

Ha eszerint terveznek, akkor étterembe és szállodába mehetünk először - de vajon védettségi igazolvánnyal vagy anélkül?

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban azt mondta: az újranyitást akkor tudjuk megkezdeni, ha 2,5 millió ember be lesz oltva. Ha valóban a 7 kérdéses, kérdésenként 2 válaszlehetőséggel rendelkező nemzeti konzultációra alapoz a kormány a nyitás ütemének meghatározásakor, akkor fokozatos lesz a nyitás (erre egyébként már a miniszterelnök is tett több utalást), első lépcsőben étterembe, szállodába is mehetünk majd, szigorú biztonsági szabályok mellett - hiszen ebben volt a legnagyobb egyetértés.

Nem tudni, hogy a konzultáció milyen súllyal esik latba a védettségi igazolvány tekintetében: sokkal nagyobb arányban nyitnák meg első körben az éttermeket és szállodákat a válaszadók, mint amekkora arányban extra kedvezményeket, felmentéseket adnának a védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek - máshogy mondva, komolyabb feszültségeket szülne, ha ugyan elérhetővé tennének bizonyos szolgáltatásokat, de csak az igazolvánnyal rendelkezők számára. Ebben szerepe lehet annak is, hogy egyelőre elég zűrzavarosnak tűnik a védettségi igazolványok rendszere - nem csak azt nem lehet tudni, mire jó a plasztikkártya, hanem sok esetben azt sem, ki, miért, milyen érvényességgel kaphatja meg, és ki marad ki a rendszerből látszólagos jogosultsága ellenére.

A nagy kérdésre, hogy mikor kezdődhet a lazítás, persze nem ad választ a konzultáció - már csak azért sem, mert erről nem kérdezték meg az állampolgárokat. A szombati adatok alapján 465 643 ember kapta meg eddig a második oltását is, 1 millió 54 ezer fő az első oltásán van túl, egy nap alatt 42 796 oltást tudtak beadni.

A kérdőívben szereplő amint a járványügyi helyzet engedi kitétel is elég képlékeny megfogalmazás, nincs iránymutatás arra, milyen helyzetet ítélne ilyennek a kérdéseket feltevő kormányzat. A friss számok alapján mindenesetre a mostani biztos nem ez a helyzet: napról napra romlik a helyzet, dőlnek a szomorú rekordok - csúcson van az új fertőzöttek és a napi halálozások száma is.