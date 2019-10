Kórházigazgatókat rúghatnak ki az adósság miatt?

A napi.hu cikke szerint Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy „a kórházi adósság helyzetével ez lehet az utolsó év, amikor előáll, hogy utólag kellett pótolni a kasszát. Az adósság felelősét minden esetben meg kell találni, ha az az intézményvezető, akkor vezetőváltásra van szükség. Strukturális hibák is lehetnek.”

A MÁK adatai szerint augusztusban mintegy 6 milliárd forinttal nőtt a magyar kórházak lejárt adóssága, ezzel a nyolcadik hónap végére átlépte az 53 milliárd forintot. Az idei, havi átlagban 5 milliárd körüli adóssággyarapodás rekordmértékű.

A cikkből kiderül, hogy a családvédelmi akcióterv forrásait is bővítik, mivel további kétmilliárd forint mehet a legalább hétüléses családi autók vásárlására. Eddig több mint 40 ezer igénylést nyújtottak be babaváró támogatásra, és már 30 ezer szerződést meg is kötöttek, ennek 80 százaléka a legmagasabb összegről, 10 millió forintról szól.

Tovább húzhatják a határidőt

A ma megjelent Piac & Profit magazinban megjelent cikkeinkből kiderül, mind a Magyar Bankszövetség, mint a Takarék Csoport illetékesei úgy látják, hogy még mindig százezres az az ügyfélszám, akik továbbra sem azonosították magukat. Kérdésünkre Gulyás Gergely elmondta, hogy minden határidőt lehet módosítani, ám a kormány egyelőre még nem foglalkozott a kérdéssel.