Gulyás Gergely: lazításnak még nincs itt az ideje, március végéig tetőzhet a harmadik hullám

Közel vagyunk a szakértők véleménye szerint a harmadik hullám csúcsához. A pontos időpontot illetően megoszlanak a vélemények, de már csak napok kérdése lehet, az viszont jó eséllyel kijelenthető az elmondottak alapján, hogy legkésőbb március végéig tetőzni fog a harmadik hullám. A számok rendkívül rosszak, jelezték a szakértők is, hogy a harmadik hullám csúcsa sokkal rosszabb lesz, mint a másodiké volt - mondta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.

Fotó: MTI Fotó: MTI

Kitért arra is, hogy álhír, hogy az egészségügyben kapacitásprobléma lenne. Jelenleg 1700 lélegeztetőgéppel felszerelt ágy áll rendelkezésre, emellett 11 ezer szabad kórházi ágy is van.

Mivel jelenleg nagyon rosszak a napi koronavírus-adatok, a lazításnak még nincs itt az ideje - rögzítette a miniszter.

Viszont úgy véli, már csak hetekben és hónapokban kell számolni azt az időt, hogy eljussunk oda, hogy lazítani lehessen a szigorításokon. Újságírói kérdésre később elmondta: március végén jelentősebb enyhítések is jöhetnek. Az egyetlen védekezési mód jelenleg az oltás, mondta, majd felidézte, Magyarország Málta után a legjobban áll a lakosságarányos oltást illetően. Ez az oka annak is, hogy a nyugati vakcinák mellett keletről is szerzünk be vakcinákat.

A nyitás érdekében indított konzultációval kapcsolatban elmondta Gulyás Gergely, hogy soha ennyien még nem vettek részt internetes konzultációban. Ezt ma este 8-kor fogják lezárni, az eredményeket pedig hétvégén fogják nyilvánosságra hozni.

Bíznak abban is, hogy hamarosan meg lehet kezdeni a nyitást, ennek menetéről és lépéseiről a konzultáció eredményei alapján fognak dönteni. Ugyanúgy, mint arról is, hogy milyen jogosultságokat kapcsolanak a védettségi igazolványokhoz.

Az újrányitással kapcsolatban a kormány többlépcsős nyitásban gondolkozik, ennek idejét szeretnék objektív számok mentén meghatározni. Ez az oltottak száma lenne Gulyás elmondása alapján. Jelenlegi információik és terveik szerint a magyar lakosság teljes átoltottsága májusra, júniusra elérhető lesz.

Nagy kérdés azonban, hogy mi lesz a jelenleg érvényben lévő, március 22-ig hatályos szigorításokkal. Ezt illetően, illetve a következő hetekre vonatkozó tervekkel kapcsolatban a miniszter tájékoztatása szerint

Orbán Viktor tesz bejelentést a szokásos péntek reggeli rádióinterjújában, miután hajnalban ülésezett az operatív törzs.