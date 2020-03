Koronavírus: 36 új azonosított fertőzött és egy újabb halott

Egyértelműen gyorsulni kezdett a vírus terjedése: egyre nagyobb számban emelkedik az azonosított fertőzöttek száma, és egyre többen veszítik életüket is a betegség miatt.

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 167-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma és újabb idős, krónikus betegségben szenvedő férfi hunyt el - közölte a Koronavírus Sajtóközpont.

A friss adatok szerint az azonosított fertőzöttek és a halottak mellett 16-an gyógyultak már fel a vírusból, a kórházi megfigyelés alól egy nap alatt 14-en kerültek ki, 101-en vannak így karanténban. A mintavételek száma is lendületesen, eddig nem látott mértékben emelkedik: egy nap alatt majdnem több mint 1100-zal nőtt a laboratóriumi tesztek száma, már 5515-öt végeztek. Utóbbi növekedése az esetszám növekedésével is összefüggésben van, viszont különösen fontos a tesztelés a járvány terjedésének lassítása érdekében. Ennek révén ugyanis több olyan beteg is beazonosítható, aki tünetmentes, de fertőzött.

A csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol jelen lehet a vírus. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatértek, és aki teheti, az maradjon otthon, és mindenki tartsa be a szabályokat és az ajánlásokat.

A hazánkban beazonosított új koronavírus-fertőzöttek száma: 167 fő. Közülük 10 iráni, 2 brit, 1 kazah, 1 vietnámi és 153 magyar állampolgár.