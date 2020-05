Koronavírus: az új betegek száma ismét növekedni kezdett

A koronavírussal fertőzöttek (COVID-19) száma 3213 főre nőtt az egy nappal korábbi 3178-cal szemben. Ezt a növekedés ugyan nem jelentős, de abból a szempontból csalódást keltő, hogy az elmúlt napokban folyamatosan csökkent az új esetek száma. Most viszont az egy nappal korábbi 20 esethez képest 35-re nőtt.

A koronavirus.gov.hu adatai szerint az elhunytak száma is tovább növekedett, immár 405 ember vesztette életét a járvány következtében, ez sajnálatosan újabb 12 halálesetet jelent. Az elhunytak kapcsán érdemes ismét megjegyezni, hogy idős, más krónikus betegségektől szenvedő emberek távoztak.

Az aktív fertőzöttek száma (a valós betegszám, a fertőzöttek teljes létszáma csökkentve a gyógyultak és az elhunytak számával) immár ötödik napja csökken, ezúttal a koronavirus.gov.hu 1904 személyről adott számot, csütörtökön 1921 főt, míg szerdán 1966 ilyen személyt tartottak nyilván.

Jelenleg 1132 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 74-en vannak lélegeztetőgépen. A Pesti úti idősotthonban 42-re nőtt az elhunytak száma és 305 gondozott fertőzött. Az oldal adatai szerint jelenleg 10 927-en vannak hatósági házi karanténban. A mintavételek száma 103 258.

Kiemelték: megkezdődött a védekezés második szakasza. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsák az életet, és továbbra is elkerüljék a járvány "berobbanását". Ezért Budapesten és Pest megyében továbbra is életben marad a kijárási korlátozás, vidéken viszont új szabályok léptek életbe. Az egész országban továbbra is fontos a 1,5 méteres védőtávolság tartása, és az arc eltakarása a boltokban és tömegközlekedési eszközökön.