Koronavírus: egy nap alatt megint 900-nál többen haltak meg Nagy-Britanniában

Carrie Symonds a múlt hétvégén a Twitteren közzétett bejegyzésben tudatta, hogy ő is észleli magán a koronavírus-fertőzés fő tüneteit, és emiatt az előző hetet ágyban töltötte. Hozzátette, hogy nem volt szükség szűrővizsgálatra, az egyheti ágynyugalom után már erősebbnek érzi magát, állapota javul. Boris Johnson szóvivője február végén jelentette be, hogy a 32 éves Carrie Symonds - akit a kormányfő nemrégiben eljegyzett - várandós, és a pár közös gyermekének születése a nyár elejére várható.

A betegséget elkapta Boris Johnson miniszterelnök is, aki a héten három napot a londoni St. Thomas kórház intenzív osztályán töltött. Az 55 éves Johnson azonban már nem szorul intenzív kezelésre, csütörtökön átvitték egy normál kórterembe. A Downing Street szombat délutáni tájékoztatása szerint felépülése "rendkívül jó ütemben halad", a kormányfő filmeket - főleg vígjátékokat - néz és sudoku-feladványokat old meg, emellett rendszeres tájékoztatást kap várandós élettársának állapotáról.

Számos esetben ugyanazt a pácienst többször is kivizsgálták - főleg azokat, akik az állami egészségügyi szolgálat (NHS) tagjaiként közvetlenül részt vesznek a koronavírus-fertőzöttek kezelésében -, így az eddig elvégzett szűrések teljes száma megközelíti a 335 ezret. Hivatalos adatok szerint az NHS dolgozói közül 19-en haltak meg a koronavírus okozta betegségben a járvány kitörése óta.

A brit egészségügyi minisztérium szombat délutáni tájékoztatása szerint csökkent a legutóbbi egy napban a szűréssel újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma is: az előző napról jelentett 5706 új fertőződés után ezúttal 5234 ember szervezetében mutatták ki a vírus jelenlétét.

