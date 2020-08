Koronavírus: kilőtt az aktív fertőzöttek száma

Az Operatív Törzs közleménye szerint 178 új fertőzöttet regisztráltak. Az új koronavírus-fertőzést (COVID-19) megkapók száma ezzel 6139 főre nőtt a hazánkban.

Elhunyt egy 68 éves idős beteg, az elhunytak száma így 615 főre emelkedett, 3761-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1763 fő. Az aktív fertőzöttek 42 százaléka, az elhunytak 60 százalék a, a gyógyultak 42 százalék a budapesti. 103 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen.

Ami az aktív fertőzötteket illeti, ilyen magas számban május 14-én voltak, amikor Budapesten például a szigorú korlátozások még életben voltak. Így felvetődik, hogy csupán a határok lezárása elegendő lesz-e a járvány megfékezésében.

Az Operatív Törzs arra hívja fel a figyelmet, hogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása. Európában a járvány második hulláma elkezdődött, ezért szeptember 1-jétől ismét szigorodnak a külföldről való beutazás feltétételei, alapszabály szerint külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére, a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak pedig kötelező a 14 napos hatósági házi karantén. A közelgő iskolakezdés kapcsán kiemelten fontos a szülők és a pedagógusok felelőssége; tünetes, beteg gyermeket most nem szabad iskolába, óvodába engedni.