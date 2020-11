Koronavírus: Moszkva is tovább szigorít

Úgy vélekedett, hogy Oroszországban nem lesz szükség a tavaszihoz hasonló országos karanténra, mert az egészségügyi rendszer a regionális kisiklások ellenére is képes annak biztosítására, hogy ne kelljen a gazdaságot megnyomorító korlátozásokat bevezetni.

A korábban csak az éjszakai szórakozóhelyeken alkalmazott QR-kódos bejelentkezést kiterjesztik a többi olyan szolgáltatásra is, amelynél elkerülhetetlen az ügyfelek személyes jelenléte. Felfüggesztik a gyermekszabadidő-központok, valamint az éttermek és bevásárlóközpontok gyermekmegőrzőinek munkáját is.

A városvezetés döntése értelmében az orosz fővárosban elmarad majd a fenyőfa-ünnepség és a hagyományos újévi-karácsonyi utcai fesztivál és vásár. A közönség bevonásával tartott kulturális és szórakoztató rendezvények megtartását felfüggesztik, beleértve a kiállításokat is.

