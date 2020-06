Kósa Lajos akcióban: minden csapból Csíki sör fog folyni?

Régi kormányzati tervet porolt le Kósa Lajos: betiltaná a kizárólagos szerződéseket a sörpiacon is. A hatalmas profittal működő multiknak GVH-engedély van a zsebükben, de az hamarosan lehet, hogy semmit sem fog érni.

A Csíki Sör Magyarország Kft. tavalyi beszámolója még nem ismert, 2018-ban egymilliárd forintos forgalom mellett még masszívan veszteségesek voltak. Az új törvény azonban segíthet ezen a problémán. A kormány már korábban is beavatkozott a Csíki Sör és a Heineken emlékeztes védjegyhasználati vitájába. Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető egykori miniszter Csíkszentsimonban, az Igazi Csíki Sör gyártelepének 2017-es meglátogatása után azt mondta: a kormány kezében még számos olyan eszköz van, amelyet készen állnak a magyar nemzeti érdek védelmében bevetni.

Saját disztribúciós hálózatot építettünk föl először Székelyföldön, aztán teljes Erdélyben, majd Magyarországon, és immár Szlovákiában és Szerbiában is terítünk. A receptjeink egyedülállóak, a technológiánk príma. Sorra nyitjuk a Csíki Sörözőket. A szupermarketekből és az éttermekből viszont kiszorítanak a multik, akik arra kényszerítik a tulajdonosokat, hogy minél kevesebb sörfajtát tartsanak - mondta Lénárd András, a Csíki Sör tulajdonosa a 24.hu-nak adott interjúban.

Az biztos, hogy az említett nagy sörgyáraknak rekord évük volt 2019-ben. A holland tulajdonban lévő Heineken magyarországi cége tavaly 63,9 milliárd forintos árbevétel mellett 4 milliárd forintos profitot ért el, amit osztalék formájában ki is fizettek a tulajdonosnak. A japán tulajdonban lévő Dreher tavaly 60 milliárd forintos forgalom mellett 3,4 milliárd forintos nyereséget ért el, míg az amerikai kézben lévő Borsodi 44,6 milliárd forintos árbevétel mellett 396 millió forintos profitnak örülhetett. A multikat tömörítő Sörszövetség cikkünk írása közben még csak tájékozódott a törvényjavaslattal kapcsolatban, a Heineken pedig folyamatban lévő javaslatot nem szeretne kommentálni. Ez sok mindent elárul.

Már 2017-ben egy kormányzati munkacsoport által készített előterjesztésről írt az Index , amelyben megtiltották volna a vendéglátósok és sörgyárak közti kizárólagos értékesítési szerződések kötését, kivéve, ha a GVH bizonyos feltételek teljesülése esetén külön jóváhagyja azokat. Ebből akkor nem lett semmi, de most újra leporolták a dokumentumot és csak találgatni lehet, hogy miért éppen most.

Tehát a betámadott multiknak egy hetük van arra, hogy ezt a módosítást kihúzassák a törvény szövegéből. Már nagy gyakorlatuk van ebben , hiszen például a Gazdasági Versenyhivatalt (GVH) is sikerült meggyőzniük arról, hogy már nem akarnak annyira rátelepedni a kocsmákra, italkimérésekre, kizárólagosságot kicsikarva, mint tették azt az elmúlt évtizedben. Pedig a GVH mindenkori elnökét a miniszterelnök javaslatára nevezi ki a köztársaági elnök, és a fideszes többségű parlamentnek is rá kell bólintania a kiválasztott személyre.

A kérés nyitott fülekre talált, az országgyűlési törvényalkotási bizottság már meg is fogalmazta a konkrét módosítást, a költségvetést megalapozó salátatörvénybe teszik bele, amelyről jövő pénteken szavaz a parlament.

