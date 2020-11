Kósa Lajos után most Orbán Viktor videója árulkodik nem ismert COVID-adatokról?

Az adatokkal kapcsolatban elküldtük kérdéseinket az operatív törzsnek is, a válasszal frissítjük majd a cikkünket.

Amennyiben a kórházban kezelt gyermekek számára vonatkozó következtetésünk helyes, akkor ez az adat a helyzet javulásáról árulkodik. Csütörtöki Kormányinfóján Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanis még 32 kórházi kezelésre szoruló kisbetegről tudott. Vagyis 9 fővel csökkent a létszámuk - igaz, azt nem tudni pontosan, hogy tényleg ennyien gyógyultak-e meg, vagy például 12-en kerültek ki a kórházból, amivel egyidőben 3-an bekerültek. Utóbbi eredménye is 9 fős csökkenés lenne.

Ezek után most Orbán Viktor videóját készítették el némiképp gondatlanul ebből a szempontból. A miniszterelnök mögötti kivetítőn ugyanis látszódik néhány, a járványhelyzettel kapcsolatos friss adat. Olyan adatok is, melyeket a közvélemény nem ismer.

A kormányfő rendre fotó vagy videó formájában beszámol a Facebook-oldalán a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kormányzaton belüli vagy épp szakemberekkel folytatott egyeztetéseiről. Pénteken délben is megjelent egy ilyen videó, ám ezúttal a lényeg a háttérben van, nem abban rejlik, amiről a pár perces összevágott anyag eredetileg szólna.

