Közel 1 milliárdból újíttatja fel a kormány a Római Magyar Akadémiát

"Magyarország külpolitikai és kulturális diplomáciai érdekeinek érvényesülése érdekében" a kormány egyetért az olasz fővárosban található Collegium Hungaricum Róma elhelyezését biztosító ingatlan teljes körű felújítására irányuló beruházással, annak előkészítésével, és jóváhagyja a beruházás koncepcióját - olvasható a legfrissebb Magyar Közlönyben.

A Római Magyar Akadémia. Fotó: wikipédia A Római Magyar Akadémia. Fotó: wikipédia

A beruházás előkészítőjének kormányzati felelőseként az Orbán-kormány Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert jelölte ki, az általa irányított tárca feladata lesz a beruházás megvalósítása is.

Az előkészítő munkálatokat legkésőbb 2023. március 1-jéig kell befejezni, amelyekhez a kormány a következő összegeket biztosítja a központi költségvetésből:

2021-ben 234 millió 782 ezer 650 forintot a Gazdaságvédelmi Alapból,

2022-ben 623 millió 434 ezer 890 forintot,

2023-ban 98 millió 913 ezer 60 forintot.

A felújításra feltételes közbeszerzési eljárást írnak ki. Ennek eredménye alapján kell Szijjártó Péternek előterjesztést készítenie a kormány részére a beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének bemutatásával, valamint a létrejövő vagyonelemek tulajdoni, vagyonkezelői és üzemeltetői jogviszonyairól - derül ki a kormányrendeletből.

A Collegium Hungaricum Róma - vagy ahogy inkább szokás használni a nevét: Római Magyar Akadémia - a wikipédia szerint a Balassi Intézet tudományos-kulturális intézete. Collegium Hungaricum Európa több városában található, Róma mellett Bécsben, Berlinben, Párizsban, Münchenben és a belgiumi Leuvenben. Ezek célja segíteni a külföldön tanuló diákokat és megismertetni a magyar kultúrát az adott országban.

A Római Magyar Akadémia jogelődjének az 1895-ben alapított Római Magyar Történeti Intézet tekinthető, amely 1913-ig működött. Tíz évvel később, 1923-ban alapították újjá, e második tevékenységi periódusa 1948-ig tartott. Ezt egy újabb, az előbbinél hosszabb interregnum követte. 1965-ben lépett életbe a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság közti kulturális egyezmény, amely egyes rendelkezései a Római Magyar Akadémiát is érintették, annak értelmében a Római Magyar Akadémia fenntartását és működését is támogatnia kel a feleknek. Ez érinti a tudomány, a művészetek és az irodalom területét is. A tudományos és kulturális kapcsolatok ápolásának érdekében az intézet által szervezett tanulmányutakat, kiállításokat és programokat is felkarol a két ország. Az intézmény fennmaradásához nagy mértékben hozzájárulhatott az is, hogy az egyezményben foglaltak szerint a két ország elősegíti a könyvek, kiállítások, tudományos anyagok cseréjét is, támogatva ezzel a két ország között utazó tudósokat is.