Kukásautókkal és homokzsákokkal védik az oroszoktól az EU legnagyobb atomerőművét

A helyi hatóság Facebook-oldalán közzétett videón az látható, hogy hatalmas tömeg állta el a Zaporizzsja Atomerőműhöz vezető bekötőutat, mivel az orosz erők már a térségben nyomulnak előre. Az erőmű Ukrajna és Európa legnagyobb atomerőművének számít.

Az atomerőmű dolgozói és helyi civilik homokzsákokkal és kukásautókkal igyekeznek torlaszokat állítani, hogy megakadályozzák az oroszok közeledését.

Dmitro Orlov, Enerhodar polgármestere a Facebookon közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott:

"a Zaporizzsja Atomerőmű stabil védelem alatt áll. Senki nem fogja feladni a várost, minden önkormányzati szolgálat vészhelyzeti üzemmódban dolgozik".

Minderre azért volt szükség, mert a Nemzetközi Atomenergia Hivatalt arról tájékoztatta Oroszország, hogy katonai erői átvették az irányítást a zaporizsjai erőmű körüli terület felett. (CNN)