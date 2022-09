Külföldről kérnek segítséget a pedagógusok

„Hiába kutatjuk, hogy mikor, de elvették tőlünk a tanítás örömét, a gyerekektől a tanulás örömét, a tanévnyitó izgalmát. 2019-ben kinyitottuk a fekete esernyőinket, és addig nem csukjuk össze, amíg követeléseink nem teljesülnek” – jelentette ki Szabó Zsuzsa, a PSZ elnöke.

„Itt állunk talpig gyászban, temethetnénk is a magyar oktatást, ehelyett a szakadék széléről az eredménytelen sztrájktárgyalások után világgá kürtöljük a helyzetünket. Kiáltványunkat többek között eljuttatjuk az UNICEF-hez, az Európai Szakszervezeti Szövetség oktatási bizottságához, és az Európai Bizottsághoz” – tette hozzá Szabó Zsuzsa.

Mindeközben a PSZ országjárásba kezd, s a legkisebb falvakba is elmennek, hogy terjesszék: nem tűrnek tovább, és nem félnek a hatalomtól, harcukban pedig a szülők hathatós segítségét is kérik.

Ezt követően a nem mindennapi tanévnyitón bejátszották Orbán Viktor, Gulyás Gergely, Pintér Sándor és Kövér László béremeléssel kapcsolatos nyilvános ígéreteit, melyekből semmi nem valósult meg.

Totyik Tamás, a PSZ elnöke arról beszélt, hogy augusztus 30-án volt az utolsó tárgyalásuk a kormánnyal, ahol azt közölték velük, hogy 2022. április 4. óta nem volt idejük átbeszélni a pedagógusok sztrájkköveteléseit, de még azt sem, aminek nincs költségvonzata. Viszont átadtak számukra egy írásos nyilatkozatot, melyben azt firtatják, hogy milyen erkölcsi alapon tanítanak azok a pedagógusok, akik polgári engedetlenségi mozgalmat szerveznek, ami rossz példa a gyerekek számára.

„Azt üzenjük, hogy rossz címre küldték a levelet, mi nem szervezünk polgári engedetlenségi akciókat. De milyen alapon kérnek bármit is számon, amikor ők maguk sem tartanak be törvényeket, sem az Alaptörvénybe foglalt jogokat?” – tette fel a költői kérdést az alelnök, aki szerint 1848 óta nem volt arra példa, hogy magyar kormány segélyt kérjen a közoktatás miatt, ahogy ez történt most Brüsszellel.