Kunetz Zsombor: ha a beteg nem tud fizetni, jön a NAV és árverez

Ahogy lapunk is beszámolt, aki bármilyen okból nem fizette az egészségbiztosítási (társadalombiztosítási) járulékot, és ennek összege több, mint féléves hátralék, annak a szükséges kórházi kezelést ki kell fizetnie.

„Remek az időzítés, a gazdaság romokban, a munkanélküliek száma több százezer fő, egy csomó iparág még be sem indult, és itt is van a TB szigorítás. (Amelynek egyébként, ha nem is ebben a formában, de egy normális piacgazdasági helyzetben helye volna.) De nem most, és nem így!”