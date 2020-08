Legalább 80 milliárd forintot bukik az állam a fesztiválok elmaradása miatt

A kulturális veszteség mellett a fesztiválok elmaradása idén legalább 80 milliárd forint bevételkiesést okoz az államkasszának - nyilatkozta Márta István, a Magyar Fesztivál Szövetség (MFSZ) elnöke a Világgazdaságnak.

A gazdasági napilap hétfői számában megjelent cikk ismerteti, hogy az idei nagy fesztiválok 80 százaléka már biztosan elmarad, miután a kormány fenntartja az 500 résztvevő feletti zenés, táncos rendezvényekre vonatkozó tilalmat. Ez nemcsak a zenei fesztiválokat érinti, hanem például a művészeti és a gasztrokulturális rendezvényeket is. A fesztiválipar 37 ezer embert közvetlenül, 370 ezret közvetetten foglalkoztat.

Jól jönne 1,5 millió forint? A Bank360 és az Mfor kalkulátora alapján az alábbi törlesztőrészletekre számíthatsz, ha másfél millió forintra van szükséged: Az Erste Bank személyi kölcsöne 32 229 forintos törlesztőrészlet mellett lehet a tiéd 60 hónapos futamidővel. A THM-plafon miatt ezt az összeget 2021. januártól kell fizetni, év végéig 28 721 forint a havi törlesztőrészlet. A Cetelemnél az induló törlesztőrészlet 28 721 Ft, majd 2021. januártól 32 513 Ft, míg a Raiffeisen Banknál 28 410 forint a kezdő törlesztőrészlet, később pedig 35 631 Ft. Másfajta kölcsönt keresel? Ez a kalkulátor segíthet megtalálni azt a hitelt, amit keresel.

Megkérdőjelezhetetlen, hogy az emberélet a legfontosabb, és a döntéshozók rendelkeznek azokkal az információkkal, amelyekre alapozva meghosszabbították a korlátozásokat. Ezt természetesen el is fogadják a fesztiválok - emelte ki az elnök. Azt is hozzátette azonban, hogy gazdasági szempontból a korlátozások tragikusan hatnak a fesztiválokra, és közép-, valamint hosszú távon is nagyon súlyosan érintik a szektort.

Az MFSZ konzultált a 220 tagjával arról, milyen intézkedések adnának valós segítséget. Nagy segítség lenne a járulék-, bér- és rezsitámogatás, valamint a belépőjegyek 5 százalékos áfakulccsal való értékesítésének lehetősége - mondta a lapnak Márta István.