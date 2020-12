Lehet, hogy kijárási tilalom van, de ma is fokozott lesz a rendőri jelenlét az utcákon

Az év utolsó operatív törzs sajtótájékoztatóján a feltehetőleg most a legtöbbeket érdeklő információ a közvetítés végén hangzott el. Ugyanarra volt kíváncsi az RTL Klub, a Dunántúli Napló, mint mi: hogy a kijárási tilalom ellenére ezen a szilveszteren is fokozott lesz-e a rendőri jelenlét az utcákon? Kiss Róbert rendőr alezredes azt mondta, igen, ez a Covidtól függetlenül így lesz. Aki vét a kijárási tilalom ellen, az rendőri intézkedésre, szabálysértési szankciókra számíthat.

Ha már Kissnél tartunk, ugorjunk a tájékoztató elejére. Az alezredes akkor közölte a tegnapi nap rendőrségi statisztikáit, miszerint az elmúlt 24 órában 187-szer intézkedtek a kollégái a maszkviselési szabályok megsértése miatt. 169 esetben a közterületen való maszkviselés megtagadása miatt kellett lépniük, kétszer tömegközlekedési eszközön vagy megállóban akcióztak, boltokban 16 alkalommal kellett intézkedni. A kijárási tilalmat 339 esetben sértették meg. 2912 új hatósági házi karantént rendeltek el az elmúlt 24 órában. A vendéglátóhelyi intézkedésekről Kiss most csak annyit közölt, hogy eddig összesen 688 ilyen volt. Ezek alapján tegnap nem kellett ilyen helyet bezáratniuk.

Megjött a második rakomány

Müller Cecília országos tisztifőorvos vette át a szót, aki a napi koronavírus-statisztika átismétlése után elmondta, tegnap újabb 70 ezer adag vakcina érkezett az országba, így az első körben megkapottal együtt most már 80 ezer adagnál tartunk. Az elsőkörös vakcinák több mint felét el is oltották már. Mint ismert, először az egészségügyi dolgozókat vakcinázzak, közülük 5110 kapta már meg az első oltást.

Már 21 oltóhelyünk van országszerte, január negyedikén ez 25-re bővül.

A reggeli statisztika: 2971 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 322 514 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 108 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 9537 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 150 102 fő, az aktív fertőzöttek száma 162 875 főre csökkent. 5856 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 402-en vannak lélegeztetőgépen.

Sajtós kérdés: az első 40 ezer vakcinát kizárólag az egészségügyi dolgozók kapják meg, vagy kisebb érdeklődés esetén jöhetnek már az idősotthonok is? Müller szerint az előzetes várakozásokhoz képest az első vonalban dolgozó egészségügyisek 30 százaléka jelentkezett eddig az oltásra, de az igény menet közben növekszik. Ha ez csökken, akkor viszont párhuzamosan valóban meg tudják majd kezdeni a következő kör, vagyis a szociális szféra oltását is. A következő sajtós kérdés is ezt a témát feszegette, mire Müller még azzal bővített, hogy reméli, a krónikus betegek már jövő év elején beléphetnek az oltási körbe a fent említett, párhuzamos oltásnak köszönhetően.

Müller a tájékoztató során azt mondta, "teljesen megalapozott a reményteli bizakodás a mai napon, szinte karácsonyi ajándékként megérkezett ide is a hatékony vakcina." Emlékeztetett ugyanakkor, hogy még mindig nem dőlhetünk hátra, majd Covidban szegény új évet kívánt.