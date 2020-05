Lengyelországi stop az EU-n kívüli felvásárlásokra

Európa több más országához hasonlóan Lengyelország is lépéseket tesz azért, hogy stratégiai fontosságú cégei a kornavírus miatt kialakult rendkívül alacsony beszerzési árak következtében ne kerülhessenek ellenséges, Európai Unión kívüli felvásárlók célkeresztjébe.

A tárca rámutat, hogy hasonló előírásokat fogadtak el Németországban, és a hazai cégek védelmére más európai országok, köztük Franciaország és Olaszország is törekednek. A szabályozás a Lengyelország biztonsága, közrendje és egészségügyi rendszere szempontjából kulcsfontosságú vállalatokra vonatkozna, például az energia-, víz-, élelmiszerellátó, banki, közlekedési, gyógyszer- és vegyipari, fegyvergyártó vagy távközlési ágazatban. Az ilyen, Lengyelországban a tervezett részvénybeszerzést megelőző két év bármelyikében, 10 millió eurónál magasabb bevételeket elért cégeknél a jelentős befektetői ügyleteket a lengyel fogyasztóvédelmi és versenyjogi hivatal (UOKiK) fogja ellenőrizni.

