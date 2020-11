Lesz plafonja az ágazati bértámogatásnak - nem jár korlátlan összegben

A kérelmeket december 11-ig nyújthatják be a munkaadók a kormányhivatalokhoz. A folyósítás pedig akkor történhet meg, ha a munkaadónál noveber 30-án még fennáll a munkavállaló jogviszonya és számára a munkaadó a teljes munkabért megfizette.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat oldalán jelent meg a 18 kiemelt tevékenységi körre szóló bértámogatás részletszabályai, melyek a kormányrendelethez képest is érdemi újdonságot tartalmaztak - vette észre a 24.hu . Eszerint nem lehet korlátlanul igénybe venni a fizetés 50 százalékával egyenértékű bértámogatást,

